　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州超兇鱷魚「暴力拆法」不到15秒衝破柵欄　驚人畫面瘋傳

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州先前才發生一名85歲老奶奶遛狗時，被從湖裡竄出的鱷魚撕咬慘死。最近又有一名氣象專家分享影片指出，佛州墨西哥灣沿岸小鎮出現一隻凶猛的短吻鱷，一頭撞進金屬柵欄，接著「暴力拆解」撞凹欄杆，在不到幾秒時間內輕鬆穿越，闖入欄杆內部。影片被大量轉傳，還有網友開玩笑說「那是哥吉拉！」

根據《福斯新聞》等報導，佛州當地新聞媒體WINK News的氣象專家德維特（Matt Devitt）最近分享一段「鱷魚對決柵欄」的影片，臉書瀏覽數突破113萬次，在IG上更突破380萬次點閱。

▲▼佛州鱷魚暴力拆開金屬柵欄。（圖／翻攝自Facebook／Matt Devitt WINK Weather ）

▲佛州鱷魚暴力拆開金屬柵欄。（圖／翻攝自Facebook／Matt Devitt WINK Weather ）

影片拍攝地點在佛州普拉西達（Placida）小鎮一家高爾夫球俱樂部，只見一隻凶猛有力的短吻鱷，直接抬起下顎撞開新裝設的金屬柵欄，接著用身體向前猛鑽，強大破壞力讓欄杆被凹成弧形，不到15秒鱷魚就輕鬆穿過。德維特解釋，雖然鋁製欄杆是輕質金屬，但畫面仍然令人驚訝。

網友留言笑說，「牠完全知道自己在幹什麼，肯定以前就做過這種事」、「這就是為什麼只要在佛羅里達水域中看到屍體，就代表水裡有鱷魚」、「哇這太可怕了，我常看到鱷魚出沒，但我想我家陽台欄杆可能沒辦法保護我」、「那種純粹的蠻力頗值得一看」、「那不是鱷魚，是哥吉拉吧，哈哈」。

佛州魚類與野生動物組織統計，佛州約有130萬隻短吻鱷（alligator）。一般而言，如果體型長度超過4英尺（1.2 公尺）並且被認為對人類、寵物或財產構成威脅，就可以通報處理。此前，佛州匹爾斯堡（Fort Pierce）2月20日才發生85歲婦人葛洛莉亞（Gloria Serge）在湖邊遛狗時，被約3公尺長的短吻鱷攻擊咬死的事件。

▼葛洛莉亞和小型犬在湖邊散步時，遭到鱷魚攻擊。（圖／翻攝推特）

►她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

ET快訊
古巴太猛「林襄坐台下露瘋癲表情」！　球迷目擊全拍下
快訊／曾峻岳投到流鼻血！　塞衛生紙續投連飆3K
古巴大叔本壘後狂「叭叭」！　大聯盟記者：台灣球迷不愛他了
快訊／江少慶連2局好投！　古巴仍7比0領先中華隊
麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落
冥燈鳳梨認了「重注下中華隊讓分」！　千人氣炸：你賣擱母
快訊／韓國終於拿首勝　7比2擊敗捷克
餅總國際賽實驗？　江坤宇進職棒首次改守二壘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

佛州超兇鱷魚「暴力拆法」不到15秒衝破柵欄　驚人畫面瘋傳

遇到亞裔就臉盲？店員認錯人報警　他一臉錯愕遭誤逮「怒求償3億」

日本妹遭性騷尖叫！多男「熊抱噴液體」爆眾怒3人落網　她居然道歉

泰國空汙嚴重「曼谷天空灰濛濛」　全國130萬人染病

美航空公司認了！行李太大加收費用「地勤有獎金可拿」　輿論炸鍋

匈牙利42車連環撞！19車燒成廢鐵「路上整團黑」　已36傷1命危

麥卡錫若訪台　北京建議採「1997雙軌模式」：賀錦麗同時訪中

正妹穿深v爆乳婚紗「嫁給自己」！24小時後閃離　大喊受不了

搭到地獄航班「恐怖下墜」餐盤全拋飛　這航空公司竟要乘客刪畫面

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

佛州超兇鱷魚「暴力拆法」不到15秒衝破柵欄　驚人畫面瘋傳

遇到亞裔就臉盲？店員認錯人報警　他一臉錯愕遭誤逮「怒求償3億」

日本妹遭性騷尖叫！多男「熊抱噴液體」爆眾怒3人落網　她居然道歉

泰國空汙嚴重「曼谷天空灰濛濛」　全國130萬人染病

美航空公司認了！行李太大加收費用「地勤有獎金可拿」　輿論炸鍋

匈牙利42車連環撞！19車燒成廢鐵「路上整團黑」　已36傷1命危

麥卡錫若訪台　北京建議採「1997雙軌模式」：賀錦麗同時訪中

正妹穿深v爆乳婚紗「嫁給自己」！24小時後閃離　大喊受不了

搭到地獄航班「恐怖下墜」餐盤全拋飛　這航空公司竟要乘客刪畫面

全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

蘆洲民宅瓦斯管突炸火！女屋主燙傷愣原地…超猛鄰居飛奔撲火

過境台灣轉機要收費了！3／31起每人收500元　「未滿2歲可免費」

桃園植樹節送千株樹苗　對抗氣候異常成立智慧農業推動小組

謝和弦超寵女！　吐「生女兒最大憂心」：多抱一天就是我賺到

快訊／松山退能仁收季軍　林現惟27分11籃板獲MVP

落單柴犬呆坐派出所門口　見警察靠近「自己報案找主人」：走失了

毒販以為錢莊跟蹤！主動敲車窗理論...門打開全是刑警傻眼了

2寶爸和少女上摩鐵拍動作片！妻寫信求情　法官一查手機打臉了

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

國際熱門新聞

女落軌「連7列車駛過」無人知　屍體隔日才被發現

全場狂吼「Team Taiwan」　德記者：太感動

一堆人被騙　這張圖「不是晚上的海邊」

4.8萬年殭屍病毒復活　仍有傳染性

男友求婚「脫衣舞孃」搖頭拒絕！台下女客高喊：娶我　結果神反轉

日本妹參加慶典　當街遭摸胸性騷誇張影片曝

小六「年度女教師」性侵學童　遭起訴14項罪名

學生曠課1月　老師家訪「秒落淚」

關水族箱40年　全球「最孤獨虎鯨」死亡

飛機下墜出事　航空公司竟要乘客刪畫面

壓力鍋突爆炸！　廚師第1天上班就死了

日本妹遭多男性騷　爆眾怒3人落網

啦啦隊教練誘姦「女兒男友」！　激戰300回

美佛州參議會通過決議　呼籲與台簽署雙邊貿易協定

更多熱門

相關新聞

遇到亞裔就臉盲？衰男被誤逮「求償3億」

遇到亞裔就臉盲？衰男被誤逮「求償3億」

美國一名越南裔男子去年到連鎖超市沃爾瑪（Walmart）購物時，被店家誤認成另一位同是亞裔的黑名單顧客，隨機報警將他逮捕，離譜的是警察也未查明身分，直接將他上銬帶回警局，最後才發現是烏龍一場，而這名被誤逮的男子也向店員與警察提出告訴，求償1000萬美元（約台幣3億872萬元）。

麥卡錫若訪台　北京建議賀錦麗同時訪中

麥卡錫若訪台　北京建議賀錦麗同時訪中

啦啦隊教練誘姦「女兒男友」！　激戰300回

啦啦隊教練誘姦「女兒男友」！　激戰300回

矽谷銀行曾是科技創投最愛　如何在48小時內倒閉

矽谷銀行曾是科技創投最愛　如何在48小時內倒閉

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

AUKUS潛艦合約帶來就業　澳總理：南澳州將大受惠

關鍵字：

佛州鱷魚鱷魚凶猛短吻鱷北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

曾峻岳連飆3K　古巴7局7比0領先中華

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

經典賽奪勝「啦啦隊場邊偷爆哭」！感人畫面全被拍

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面