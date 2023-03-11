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出訪中美洲「過境」美國　郭正亮曝蔡英文、李登輝訪美差別

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前立委郭正亮。（圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

根據英國《金融時報》報導，總統蔡英文3月30日將於紐約華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講、受獎。訪問期間將與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，另也會出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯。對此，前立委郭正亮10日分析，相較前總統李登輝專程去美國，蔡英文此行被定調為「過境」，「以後會有很多比照辦理狀況」。

▲▼總統蔡英文出席「112年司法院大法官提名審薦小組」第一次會議。（圖／總統府影片）

▲總統蔡英文將過境美國。（圖／總統府影片）

近日外媒報導指出，蔡英文預計與麥卡錫（Kevin McCarthy）於美國加州會面，並出訪友邦瓜地馬拉和貝里斯。對此，郭正亮10日在節目《盧秀芳辣晚報》中分析，本來以為蔡英文只去一個點，相較前總統李登輝是專程去美國，沒有去中美洲。蔡英文此行被白宮定調為「過境」，用放大鏡去看，確實以後有很多比照辦理狀況。

郭正亮認為，主要是蔡英文將進行演講，沒有做正式演說就算了，當然也牽涉到智庫的性質。因為智庫是大右派，新保守主義代表性的智庫，烏克蘭戰爭整個構想，大概也是他們裡面的人提的。

面對主持人盧秀芳提問，目前曝光的消息表示蔡英文將在東岸、西岸各進行一場演講，在西岸可能講台灣繁榮、復甦，東岸講民主價值？郭正亮則表示「有可能」，蔡英文出訪時間是3月30日，一定是先去紐約，接下來去中美洲、加州。因麥卡錫要4月復活節才能休會，所以她要等麥卡錫休會，因此蔡英文一定先去紐約。而加州因台灣人很多，所以會朝向台美合作的方向來講，尤其是「21世界貿易協議」等。

郭正亮補充，蔡英文跟麥卡錫的高峰會則是另一個場，可能可以撞擊出一些東西。且麥卡錫難以掌握，不來台灣會被別人認為「慫了」，所以麥卡錫便立刻透過葛來儀放話，表示他以後還是可能會來台灣，沒有說不來，只是這次是蔡英文來見他。

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