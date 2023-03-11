綠推「誠信條款」吸票？　藍營點名：賴清德才是「政治負心漢」

▲國民黨批賴清德「政治負心漢」。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）



實習記者李密／台北報導

民進黨主席賴清德日前在中執會上提出「誠信條款」，遭國民黨批評民進黨現任立委高達18位全是議員帶職參選，11日國民黨再砲轟賴清德是最會帶職參選的「政治負心漢」，呼籲民進黨不要雙標嘴臉、自掌嘴巴，為了選舉利益急忙提出虛假的「誠信條款」大可不必。

對於民進黨提出的「誠信條款」，國民黨11日表示，民進黨聲稱不建議現任議員參選立委，立委林楚茵還辯解，「是民進黨有良知、不當政治負心漢」，但按照此標準，民進黨才是真正的負心漢，最會帶職參選、現任民進黨黨主席賴清德，就是最沒誠信的負心漢。

國民黨指出，賴清德於1998年一屆國大代表還沒當完，就去選台南市立委。2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長。2017年現任台南市長沒當完、拒絕進議會，跑去當行政院長，2019年則是行政院長當到一半，跑去選總統，還被蔡英文嗆「當總統，誠信是最基本的條件」。

國民黨痛批，究竟是誰沒有誠信、毫無良知，相信大家都看很清楚，呼籲民進黨不要再以雙標嘴臉、自掌嘴巴，為了選舉利益才急忙提出虛假的「誠信條款」，真的大可不必。