　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山花季登場為期一個月　打造森林療癒風

▲▼ 2023阿里山花季 森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

▲2023阿里山花季、森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為期一個月的阿里山花季正式登場，林務局嘉義林區管理處11日在阿里山國家森林遊樂區千歲檜平台舉辦阿里山花季記者會，揭開今年度花季「櫻與音的對話」，同時開啟阿里山四季大型森林提案─森林療癒季。

▲▼ 2023阿里山花季 森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

林管處邀請擅長將藝術體驗融入自然的「心流秘境藝術工作室」舞者，在古木參天的巨木群棧道旁，以阿里山之地、水、櫻、木等元素演繹，在西塔琴等悠揚旋律中，宣告春天到來，讓遊客感受與天地萬物共感韻律，喚醒身體感官，與森林共譜出櫻花療癒之旅。

▲▼ 2023阿里山花季 森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

邀請市集創作團隊「灰熊綠展集」，規劃「手心溫度Warm Finger」-春天裡的櫻花盅黏土手作課程、「幸福優木」-以保育類的帝雉為主題進行木頭彩繪活動，還有「花芽兒 Casa Flora」-以阿里山國家森林遊樂區內植物葉片製作植物藍晒卡片等藝術手作，將阿里山特色植物生態結合手作市集，透過創作者對自然美學的觀察，與遊客一起以雙手體驗，共享綠色創作，讓遊客發掘更多森林系文創商品，並帶回手作療癒小品，提升遊客對阿里山的印象與記憶。

▲▼ 2023阿里山花季 森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

嘉義林管處處長張岱表示，今年阿里山四季大型森林式生活提案以「森林療癒季」為主軸，除了春季「櫻與音的對話」外，更有「夏，仲夏星空電影院」、「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」，透過沈浸式的體驗，實現藝術與自然結合的生活理念，將帶給遊客一整年自然與療癒的感受。

▲▼ 2023阿里山花季 森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

記者會現場林管處也設攤販售阿里山限定文創商品，推出近期廣受民眾好評以阿里山常見鳥種作為設計原型的「一種飛行生活觀」系列商品，簡約又具文青元素，讓遊客愛不釋手。錯過今日，遊客還可在「森，2488品牌概念館」(阿里山國家森林遊樂區入口轉運站3樓，每日營業時間9：00-17:00)選購，喜愛生態的遊客千萬不要錯過收藏專屬阿里山限定好物的機會。

▲▼ 2023阿里山花季 森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

ET快訊
一圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓大谷翔平、達比修有
張育成轟出「史詩滿貫砲」　堂叔：不用等奪冠，可以殺豬了！
蔣萬安祭品文來了！　「贏古巴我就發放500份雞排」
鳳梨被封「護國冥燈」　連3場All in輸光光
中華今午對古巴！剩9投應戰　打線「複製貼上」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿里山花季登場為期一個月　打造森林療癒風

嘉大舉辦全國手沖咖啡交流賽　16所大專校院48組隊伍參賽

桃園大溪區公所植樹做公益　樹苗帶回家種發票送社福機構

讓愛循環！桃園家扶中心表揚　36名資深暨績優志工

桃園支持青年學習多元文化　印度好麗色彩音樂節元智大學登場

《呂秀蓮作品集》桃園新書發表　藍綠大咖肯定她為台灣民主奉獻

台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰」　5000球迷湧入觀戰

石門青山瀑布步道修復　區長曾明華親驗收今重新開放

鼓勵青年開店及建構工藝通路　「旅物．SHOP」工藝選物店開幕

獨／獨攀谷關七雄　女大生屋我尾山滑倒求援

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

奧客嫌55元陽春麵太貴　老闆改擺盤...身價秒飆高

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

阿里山花季登場為期一個月　打造森林療癒風

嘉大舉辦全國手沖咖啡交流賽　16所大專校院48組隊伍參賽

桃園大溪區公所植樹做公益　樹苗帶回家種發票送社福機構

讓愛循環！桃園家扶中心表揚　36名資深暨績優志工

桃園支持青年學習多元文化　印度好麗色彩音樂節元智大學登場

《呂秀蓮作品集》桃園新書發表　藍綠大咖肯定她為台灣民主奉獻

台中市府廣場大螢幕轉播經典賽「台荷大戰」　5000球迷湧入觀戰

石門青山瀑布步道修復　區長曾明華親驗收今重新開放

鼓勵青年開店及建構工藝通路　「旅物．SHOP」工藝選物店開幕

獨／獨攀谷關七雄　女大生屋我尾山滑倒求援

在學共產黨？　游盈隆嘆把蔡英文「四個堅持」納黨綱是餿主意

分手後靠自己療傷好？還是投入新戀情　只要能找到調適就是一個選項

抽中現賺近3萬！東研信超14日起開放申購　承銷價68元

法拉利預告3／16將發表「特別的東西」！Roma敞篷版車型有望現身

阿里山花季登場為期一個月　打造森林療癒風

「護國神坤」美技連發！江坤宇父母透露強心臟關鍵：學圍棋

中華隊今戰古巴！運彩最新賠率出爐　最高16倍

矽谷銀行有救？　對沖基金喊出「打六到八折」願承接

中華隊有好投手與守備　古巴教頭：必須全神貫注

法國政府關鍵勝利　參議院提前表決通過年改法案

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

地方熱門新聞

遭石擊　女山友忍痛與救難人員走下山

台中市府廣場轉播台荷戰　5千人湧入

女大生獨攀屋我尾山滑倒求援

民政局研擬活化桃園忠烈祠園區

石門青山瀑布步道修復　區長親驗收今重新開放

台南新營連日異味禍首逮到了

萬金移動花聚落　限量杜鵑花金幣打卡送

《呂秀蓮作品集》新書發表　藍綠大咖出席

印度好麗色彩音樂節　元智大學登場

桃園大溪區公所植樹做公益　綠化社區環境

桃園家扶中心表揚　36名資深暨績優志工

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

保二警打詐隊出擊　核二北展館宣導識詐

中華隊勝　縣府豪發1000碗爌肉飯肉圓

更多熱門

相關新聞

阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

近年阿里山國家森林遊樂區內的臺灣獼猴數量有逐漸增加趨勢，發生零星人猴衝突事件，林務局嘉義林區管理處為瞭解園區內的獼猴族群現況，已啟動獼猴監測調查與友善防治驅離工作，透過採購防治驅離工具，邀集在地單位及居民參與教育訓練，藉以瞭解獼猴的生態習性及提升防治技能，並組織「人猴衝突巡護隊」，加強遊客的人猴應對宣導，正式面對園區內的獼猴侵擾問題。

阿里山花季登場　管制時段限制小客車上山

阿里山花季登場　管制時段限制小客車上山

阿里山花季3/10-4/１0實施交管

阿里山花季3/10-4/１0實施交管

228連假阿里山國家森林遊樂區疏運措施出爐

228連假阿里山國家森林遊樂區疏運措施出爐

嘉義林管處推蕨類植物展　徵稿拍神木

嘉義林管處推蕨類植物展　徵稿拍神木

關鍵字：

阿里山花季嘉義林管處櫻與音的對話森林療癒風

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

吳哲源替補繳賽揚身手　林岳平：我的福氣

中華隊晉級關鍵！派陳仕朋打古巴

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊今戰古巴　前中職名將點出1隱憂

中華隊累積海灌25分　創WBC隊史紀錄

驚見老公「猛聞內褲還舔」！她原地嚇傻：怎面對

張育成再登大聯盟官網：史詩大滿貫

女騎士遭23公分中柱插腿　直達膝蓋

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面