阿里山花季登場為期一個月　打造森林療癒風

▲2023阿里山花季、森林療癒季登場 。（圖／林務局嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為期一個月的阿里山花季正式登場，林務局嘉義林區管理處11日在阿里山國家森林遊樂區千歲檜平台舉辦阿里山花季記者會，揭開今年度花季「櫻與音的對話」，同時開啟阿里山四季大型森林提案─森林療癒季。

林管處邀請擅長將藝術體驗融入自然的「心流秘境藝術工作室」舞者，在古木參天的巨木群棧道旁，以阿里山之地、水、櫻、木等元素演繹，在西塔琴等悠揚旋律中，宣告春天到來，讓遊客感受與天地萬物共感韻律，喚醒身體感官，與森林共譜出櫻花療癒之旅。

邀請市集創作團隊「灰熊綠展集」，規劃「手心溫度Warm Finger」-春天裡的櫻花盅黏土手作課程、「幸福優木」-以保育類的帝雉為主題進行木頭彩繪活動，還有「花芽兒 Casa Flora」-以阿里山國家森林遊樂區內植物葉片製作植物藍晒卡片等藝術手作，將阿里山特色植物生態結合手作市集，透過創作者對自然美學的觀察，與遊客一起以雙手體驗，共享綠色創作，讓遊客發掘更多森林系文創商品，並帶回手作療癒小品，提升遊客對阿里山的印象與記憶。

嘉義林管處處長張岱表示，今年阿里山四季大型森林式生活提案以「森林療癒季」為主軸，除了春季「櫻與音的對話」外，更有「夏，仲夏星空電影院」、「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」，透過沈浸式的體驗，實現藝術與自然結合的生活理念，將帶給遊客一整年自然與療癒的感受。

記者會現場林管處也設攤販售阿里山限定文創商品，推出近期廣受民眾好評以阿里山常見鳥種作為設計原型的「一種飛行生活觀」系列商品，簡約又具文青元素，讓遊客愛不釋手。錯過今日，遊客還可在「森，2488品牌概念館」(阿里山國家森林遊樂區入口轉運站3樓，每日營業時間9：00-17:00)選購，喜愛生態的遊客千萬不要錯過收藏專屬阿里山限定好物的機會。