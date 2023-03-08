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防範人猴衝突　阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

▲▼ 防範人猴衝突 阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離 。（圖／嘉義林管處提供）

▲經調查阿里山國家森林遊樂區祝山猴群數量約有20隻，常出現於祝山觀日平台至小笠原觀景台 。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年阿里山國家森林遊樂區內的臺灣獼猴數量有逐漸增加趨勢，也零星發生人猴衝突事件，林務局嘉義林區管理處為瞭解園區內的獼猴族群現況，已啟動獼猴監測調查與友善防治驅離工作，透過採購防治驅離工具，邀集在地單位及居民參與教育訓練，藉以瞭解獼猴的生態習性及提升防治技能，並組織「人猴衝突巡護隊」，加強遊客的人猴應對宣導，正式面對園區內的獼猴侵擾問題。

▲▼ 防範人猴衝突 阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離 。（圖／嘉義林管處提供）

▲阿里山在地成員實際操作獼猴驅離工具 。（圖／嘉義林管處提供）

嘉義林管處自111年10月輔導嘉義縣阿里山生態旅遊協會執行阿里山國家森林遊樂區內的獼猴監測調查，採每週兩日固定調查及隨機目擊回報以累積監測資料，初步調查結果顯示，園區內約有80隻獼猴棲息，包含沼平猴群約40隻、祝山猴群約20隻及群外猴和孤猴約20隻，共記錄到8筆搶食及10筆威嚇行為；相較於祝山猴群及群外猴展現不怕人的行為，沼平猴群較機警怕人，當人靠近會發出警戒聲並快速躲避遠離。獼猴分布調查顯示園區全區皆為獼猴潛在活動範圍，以沼平公園、香林服務區、木蘭園、祝山為活動熱區。

▲▼ 防範人猴衝突 阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離 。（圖／嘉義林管處提供）

▲嘉義林管處辦理多場次教育訓練，安排專家學者向同仁、國家森林志工、阿里山生態旅遊協會、在地居民授課，增進瞭解獼猴生態習性及提升獼猴防治技能 。（圖／嘉義林管處提供）

林管處為防範人猴衝突，已辦理多場次教育訓練，安排專家學者授課，邀集該處同仁、國家森林志工、阿里山生態旅遊協會、在地居民參與，並已採購6組低動能的防治驅離工具，包含動物驅離槍、漆彈槍及驅離手槍，經過嚴謹地培訓在地成員操作驅離工具，成立「人猴衝突巡護隊」，透過負面制約嚇阻獼猴接近遊憩熱點，所使用的驅離工具沒有殺傷力，但會使獼猴產生疼痛感，是目前公認有效又兼具人道的驅離方法。花季期間林管處除安排巡護隊成員執行友善驅離勤務，並安排國家森林志工進行獼猴保育宣導，呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」，並避免使用塑膠袋攜帶食物或讓食物外露，如發生人猴衝突事件應即時通報阿里山工作站(05-2679715)，避免擅自驅離獼猴。

園區亦增設宣導牌誌，透過多管齊下的防治措施以期減少人猴衝突，維護當地居民及遊客的公共安全，建立適宜的阿里山國家森林遊樂區人猴共處模式。

▲▼ 防範人猴衝突 阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離 。（圖／嘉義林管處提供）

▲嘉義林管處於園區內利用宣導立牌及手拿牌呼籲遊客「不餵食、不接觸、不干擾」獼猴，防範人猴衝突 。（圖／嘉義林管處提供）

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