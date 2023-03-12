獨／內部資料揭雞蛋產能「嚴重不足」　近期蛋價恐再漲3元

▲蛋荒持續延燒，市場傳出明起蛋價還會上漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒持續延燒，行政院與農委會日前聲稱3月底前國內雞蛋產能會逐漸回穩，但根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新一期內部產銷資料顯示，全台雞蛋生產「嚴重不足」，有蛋商透露，近期雞蛋產地價與批發價會再漲3元，已有部分蛋商和蛋農協議，明起（13日）每斤漲10元，一箱雞蛋加200元收購價，預料消費端蛋價會持續狂飆。

根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會3月9日的報表，從北到南各分區生產動態都是「嚴重不足」，報表上並載明「雞蛋供應依然不足，供應不足缺口，短期內仍無法恢復」，其中北區產地價每台斤更來到46.75元，比台北市蛋商公會上周公布的45.5元，還貴了1.25元。

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▲根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部產銷資料顯示，全台雞蛋生產「嚴重不足」。（圖／讀者提供）

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁坦言，產地蛋源嚴重不足，的確有部分蛋農與蛋商個別私下加價收購，從3元到10元都有，在商言商，物以稀為貴，尊重個別業者間的交易，而北區蛋價因為離消費地近、運輸成本高，雞蛋產地價的確比其他區域都高。

陳進丁說，許多蛋農和蛋商都希望蛋價能再微調，真實反映生產成本，才能有效抑制消費端的蛋價亂象，但考量消費者觀感，目前仍在評估公布的時間點，不排除還會再漲。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨也說，官方公布的產地價和批發價，以前是當參考用，現在根本是不食人間煙火，開了也沒用，蛋商蛋農早就私下達成協議，他自己收購的蛋價一箱就要1500元，產地價直接飆到75元。





▲蔬果攤商祭出消費達一定門檻才能加購雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

一名新北市蛋商指出，因為產地價還達不到合理利潤，蛋農不願投入生產，所以蛋出的少，因此市面搶蛋嚴重，導致批發端、零售端價格持續飆漲，目前餐飲業每箱雞蛋喊到1500元起跳，零售消費端每斤從70元到逾100元都有，「這場蛋荒掀起的價格風暴，恐怕沒完沒了。」

蛋荒掀起的蛋價風暴，導致餐飲端為了搶蛋，不惜開出每箱1650元來搶蛋，消費端更出現每斤上百元的天價，甚至有兼賣雞蛋的蔬果攤商，要求消費者要消費滿300元，才可以120元加購每盒約9顆的雞蛋。該攤商無奈表示，上游廠商也要求採購定量蔬果才願意配送雞蛋，而且雞蛋本身進價就很高，讓消費者「加購」純粹是服務性質，已有廠商透露，明起雞蛋價格會更貴。

陳進丁指出，禽流感早已在地化，今年疫情史上最嚴峻，禽場死傷產重，目前休養比例仍高，整體實際產蛋率根本不到五成，每日產蛋箱數應該只有10萬箱，國內每日需求12萬箱，每日雞蛋缺口就多達四百萬顆，光靠農委會進口，根本杯水車薪。