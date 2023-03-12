鵝媽媽新莊公園孵蛋「生7顆全被搶」　照片掀眾怒：有缺成這樣

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母鵝公園孵蛋「生7顆全被搶」！還被拿樹枝打　眾人大罵：太扯

▲缺蛋害的？公園母鵝「孵7顆蛋全被偷」 網友一面倒砲轟：是多缺德。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲鵝媽媽公園孵蛋，不料生7顆全被人搶走，網友直呼「連鵝蛋都要偷，太可悲了吧」。（圖／網友授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，讓鵝媽媽意外成為受害者。一名網友日前在臉書投訴，近日有一隻母鵝在新莊運動公園孵蛋，沒想到前後產下的7顆蛋通通被人搶走，甚至還有人拿樹枝驅趕母鵝再搶蛋。其他網友看了貼文後，認為搶蛋的行為真的很扯，「窮到連鵝蛋都要偷，太可悲了吧」。

▲缺蛋害的？公園母鵝「孵7顆蛋全被偷」 網友一面倒砲轟：是多缺德。（圖／網友授權使用）

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▲缺蛋害的？公園母鵝「孵7顆蛋全被偷」 網友一面倒砲轟：是多缺德。（圖／網友授權使用）

▲鵝媽媽孵蛋生7顆全被搶，他傻眼「難怪之前我看鵝，感覺都病懨懨的」。（圖／網友授權使用）

網友8日在臉書「愛新莊我是新莊人」投訴，最近有一隻母鵝突然待在新莊運動公園水池邊的樹下一直不動，原本以為是生病了才離不開，看了告示牌才知道是在孵蛋，而讓他感到憤怒的是，有一位長期餵養母鵝的太太告訴他，母鵝前後其實已產下了7顆蛋，但每一次都被人類搶走。

原PO生氣說，其中最過分的是，有婦人拿樹枝趕走母鵝後再搶蛋，「難怪之前我看鵝，感覺都病懨懨的，都快得憂鬱症了」、「幸好有好心人買來一顆鵝的受精卵給牠孵」。原PO最後說，若大家有經過公園水池，拜託幫忙注意一下，不要讓鵝蛋再被搶走，而且偷蛋的行為是違反動物保護法的，請大家勇於檢舉。

▲缺蛋害的？公園母鵝「孵7顆蛋全被偷」 網友一面倒砲轟：是多缺德。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲缺蛋害的？公園母鵝「孵7顆蛋全被偷」 網友一面倒砲轟：是多缺德。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲網友表示，搶蛋的行為真的很扯。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，直呼搶蛋的行為真的很扯，「窮到連鵝蛋都要偷，太可悲了吧」、「搶蛋的有病嗎」、「沒品的人真的多」、「怎麼有人這麼壞拿走牠的蛋啊，就跟搶走別人的孩子一樣，太過份了」、「有窮到連蛋都要偷嗎」、「上次有看到，也以為是生病唉，沒想到是在孵蛋」、「有缺成這樣」。

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