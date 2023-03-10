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解決蛋荒！農委會拍板「進口雞蛋」專案延長到年底

▲▼蛋蛋危機,雞蛋漲價,面臨缺貨,一早的菜市場就超過百位民眾排隊買蛋,深怕買不到蛋,7點多開賣到10點就全部賣完了,1斤雞蛋快破百元,老闆看到大家恐慌排隊也無奈。（圖／記者姜國輝攝）

▲國內面臨「蛋蛋危機」，農委會今傍晚宣布，即起至今年底為止，實施蛋品專案進口。（圖／記者姜國輝攝）

記者許敏溶／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，價格更飆上歷史新高，為供應消費者雞蛋所需，農委會先前表示，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，穩定市場供需，今（10）日進一步宣布，即起至今年12月31日為止，實施蛋品專案進口，以滿足國人雞蛋需求，也會全力輔導蛋中雞場和蛋雞場增養和復養。

「蛋蛋危機」在台灣持續上演，國內蛋價在3周內2度調漲，價格飆上歷史新高，雞蛋又貴又缺，不但重創餐飲業，也波及校園營養午餐，許多餐飲業者改瘋搶鴨蛋來填補雞蛋缺口，導致鴨蛋市場供需吃緊，帶動今（10）日鴨蛋蛋價也飆到歷史新高，每台斤來到48元。

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為供應消費者雞蛋所需，農委會全力輔導蛋中雞場和蛋雞場增養和復養，112年已增加進口蛋種雞數量達30萬隻，每周可供應50萬隻蛋雛雞給蛋中雞場，今年蛋雛雞供應量預計比去(111)年多，目標達2500萬隻以上。

國內面臨最嚴重蛋荒，為補足用蛋缺口，農委會日前曾宣布，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，穩定市場供需，由於雞蛋危機越演越烈，農委會傍晚宣布，即起至今年12月31日為止，實施蛋品專案進口，以滿足國人雞蛋需求。

農委會說明，3月底前會從澳洲進口500萬顆雞蛋不變，但今天宣布開放國內加工業者，若有雞蛋進口需求，可依照專案規定辦理殼蛋、液蛋、水煮加工蛋之專案進口，輸出地須符合相關檢疫及衛生條件，包含蛋品來源場未發生高病原性家禽流行性感冒、來源國未施打禽流感疫苗、適合供人食用等規範。

為供應消費者雞蛋所需，農委會表示，已經全力輔導蛋中雞場和蛋雞場增養和復養，112年已增加進口蛋種雞數量達30萬隻，每周可供應50萬隻蛋雛雞給蛋中雞場，今年蛋雛雞供應量預計比去年多，目標達2500萬隻以上。

農委會進一步指出，日前已經提出養禽場設施（備）升級措施，加速產業升級與提升產能與品質，計畫補助畜牧場登記5萬隻以下規模傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，並協助辦理農業貸款，另針對飼養規模5萬隻以上之養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。

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關鍵字：

農委會雞蛋進口

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