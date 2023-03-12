毛豬交易價破90元飆新高　業者：豬源不足「還會再漲」

▲因飼料漲價、豬源不足，毛豬價格飆歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

不只雞蛋、鴨蛋大漲，創下歷史新高，根據農委會畜產行情資訊網顯示，毛豬拍賣價每公斤交易價格已破90元，也飆歷史新高。中華民國養豬協會副理事長林承德表示，因為豬源嚴重不足，每日缺口至少一千多隻，加上端午節檔期將至，豬價還有上漲空間。

林承德指出，近年來國際原物料漲價，飼料價格暴漲，養豬成本增加，光是成本每公斤就大概85元，加上去年十月南部爆發「豬流行性下痢」（Porcine Epidemic Diarrhea, PED），死了很多小豬，豬源接應不上，導致市場供需失衡，也是豬肉價格持續上揚的主因，目前每日缺口逾千隻，加上端午節檔期需求，價格還有上漲空間。

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農委會畜牧處表示，國內養豬產面臨豬舍更新、育成率下降及飼料成本等因素，去年底在養豬頭數為531萬頭，比前期同期少，整體供應預計較前期減少約5%。此外，歐美各國隨著解封、經濟活動復甦，豬價也上揚，今年截至3月2日，豬肉共輸入1萬567公噸，較去年同期1萬9865公噸，減少46.8%，且進口價則上漲31％。

畜牧處說明，近日國內毛豬價格每公斤超90元，主要是反映整體供需，因部分豬農成本已達80元，農民收益有限，農委會已加強調度，協調台糖公司本月增供2000頭，以應需求。