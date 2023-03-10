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小番茄新品種「亞蔬25號」問世！具耐熱耐病優勢　產量估多1到2成

▲▼農委會與世界蔬菜中心合作，培育出耐病小果番茄新品種「種苗亞蔬25號」。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會與亞蔬合作，培育出耐熱耐病的小果番茄新品種「種苗亞蔬25號」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

可愛的小番茄，一直是民眾喜愛水果之一，但小番茄卻經常面臨捲葉病、青枯病影響而影響農民收益，農委會與亞蔬歷經12年努力，培育出耐病、耐熱且富含類胡蘿蔔素的橙果小番茄「種苗亞蔬25號」，採收期比一般品種可1到2個月，產量也多出約1到2成，預估今年12月一般民眾就可品嚐到這個新品種的小番茄。

國內番茄種植面積約4500公頃，其中小番茄種植面積約1100到1200公頃，不過，近幾年因為氣候變遷，番茄會比較難種植，去年秋作台灣捲葉病危害嚴重，許多重要番茄產區深受其害，其中高雄美濃地區超過100公頃番茄受害，粗估損失至少三億元。

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為了解決病害問題，農委會種苗改良繁殖場與亞蔬─世界蔬菜中心合作，歷經12年努力，終於培育出耐熱、耐病的小番茄「種苗亞蔬25號」，並在今（10日）下午說明。

▲▼▲農委會與亞蔬合作，培育出耐熱耐病的小果番茄新品種「種苗亞蔬25號」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼農委會與亞蔬合作，培育出耐熱耐病的小果番茄新品種「種苗亞蔬25號」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼農委會與世界蔬菜中心合作，培育出耐病小果番茄新品種「種苗亞蔬25號」。（圖／記者許敏溶攝）

農委會種苗改良繁殖場長張定霖指出，種苗亞蔬25號的成熟果為橙紅色，果實高球型，單粒果重約25公克，植株為無限生長型，生長勢旺盛，具備耐熱耐病優點，包括耐捲葉病、青枯病、萎凋病，且富含類胡蘿蔔素，可在露天栽種，但若在網室栽種，採收期比其他品種小番茄多出1到2個月，產量估可多出約1到2成，預估最快今年底，一般民眾就可享用這個新品種的小番茄。

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