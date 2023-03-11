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快訊／台南停車場驚傳「舉槍輕生」　男子疑頭部中彈送醫搶救中

▲▼快訊／台南停車場驚傳「舉槍輕生」　男頭部中彈送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南停車場傳出舉槍輕生，一名男子疑頭部中彈，送醫搶救中。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、柯沛辰／綜合報導

台南市鹽水區一處停車場11日晚間驚傳舉槍自戕，救護人員獲案趕抵現場，發現一名年約30多歲男性疑似在車內輕生，導致頭部重傷，但意識模糊尚有呼吸心跳，傷口疑在左前額，經止血包紮後，緊急送往柳營奇美醫院搶救。

至於男子身分及詳細案情，待警方進一步釐清。

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