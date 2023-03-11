三三六愛奇兒日前夕特教生一起種樹護台南　永福星星幫21年植樹祈福

▲台南市永福國小星星兒家族配合園藝治療，響應「2050台灣淨零，台南齊行」減碳淨零，友善地球活動，11日也特地發動家族成員前來種樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小星星兒家族配合園藝治療，響應「2050台灣淨零，台南齊行」減碳淨零，友善地球活動，11日也特地發動家族成員前來種樹，值得一提的是，今年也特別以「融合教育」的理念與進學國小幼童軍一起進行植樹活動！

永福星星兒家族賴育誠老師表示，近20年來種植的樹木，除巴克禮公園的櫻花樹外，其餘大都存活下來，孩子雖然有點落寞，然而在師長引導下，也讓學生了解本土樹種適應台灣多變環境的特異性，學生也上了最寶貴的一堂環境教育課程。

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在20餘年來永福星星幫響應市府植樹活動，永福星星兒家庭也實地見證了多年來植樹的成果！20年前親自種下的小樹苗，到現在才慢慢成為一棵有辦法遮蔭的小樹！永福星星幫去過安平漁光橋旁、南區黃金海岸、海景天橋、四草鹽田、安順史博館、嘉南大圳、巴克禮公園，七股鹽田濕地、後壁蘭花園區、學東公園、台江大道、善化區亞蔬中心、府城天險南側沙灘、東山區台糖鐵道、後壁區土溝里水圳綠道等地方植樹，20多年來幾乎全台南市各區的植樹活動都曾有「永福星星幫」的身影，其中有的星星兒都已經讀大學，也有已就業多年。

其中特別的是，台南高商畢業的張氏星星兒家族，如同以往，今日也帶著高齡阿公一起來，響應「三代植樹」理念，永福星星兒家庭於植樹後也到十五年前在漁光大橋旁的植樹區「觀察15歲的樹」，希望植樹植福田，在小樹苗前許下平安的願望！

有鑑於11日是311日本大地震紀念日，2023年2月份也才剛發生土耳其敘利亞世紀大地震，還有已超過一年的烏俄戰爭，再加上近日南台灣大缺水議題，還有3年不斷的疫情，永福星星幫與市府也同聲倡議「非核家園」與節能減碳救地球，希望建立永續家園。





永福特教老師賴育誠則說，這一堂長達21年份的「園藝治療」課，是永福星星幫的友誼之約，也是星星兒走出自我世界，融入社群最佳的「社交訓練」課！在星星兒們的提議之下，多位肯納青年於植樹後也約好下回要和家人朋友到長大的樹下繼續許願，也祈求人類別再破壞地球環境，也希望烏俄戰爭趕緊結束，祈願世界和平！！大家都沒忘記當年大家說好要在一年一度的植樹月一同植樹祈福，永續護樹，保護環境的承諾！