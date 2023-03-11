台南鹽水停車場傳槍響　男子疑持槍自戕不治身亡

▲李姓男子被人發現疑自戕輕生，經搶救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區一處停車場11日晚上7時43分許驚傳1起槍擊案，30歲李姓男子被人發現疑在車內舉槍自戕輕生，導致頭部重創，台南市消防局據報派員前往搶救，李男意識模糊尚有呼吸心跳，傷口疑在左前額，經止血包紮後，緊急送往柳營奇美醫院急救，經急救團隊全力搶救仍於深夜近11時許宣告不治身亡。

台南市新營分局11日上午接獲李男家屬請求失蹤協尋，警方受理後根據家屬提供的李男車號，積極追查其下落，警方調閱路口監視系統以車號追查李男行車方向，查出李男將車子開往鹽水區汫水里溪洲寮附近，警方馬上前往尋車，結果在案發時間於1處停車場內找到李男人車，警方發現李男疑舉槍自戕，馬上通報消防局119派員救援。

119派遣鹽水消防分隊消防及救護人車前往搶救，消防人員發現李男疑似子彈由左前額打入，經止血包紮由鹽水消防分隊救護車火速送往柳營奇美醫院急救。據了解，柳營奇美醫院急救團隊經全力搶救，仍於深夜近11時許，宣告李男回天乏術，傷重不治身亡。

新營分局案發後派員封鎖現場，進行勘查鑑識蒐證，李男所持槍械疑為改造手槍，目前槍擊原因及相關案情，目前由警方報請檢察官相驗，深入調查釐清中。（補充醫院搶救無效身亡，更新於23時7分許）

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