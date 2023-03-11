與同學聊天太開心…國中生等公車忘拿40萬長笛！　男順手偷走

記者戴上容／新北報導

新北市一名國二學生日前下課後與同學在三重區三和路四段公車站牌處等公車，將裝有長笛的樂器箱放在座位上，但和同學聊得太開心，見公車到站後就直接上車，竟忘了拿價值39萬2千元的日本製手工長笛！男童返家不久後驚覺長笛遺失趕緊告知母親。警方事後鎖定62歲王姓男子趁機帶走，訊後被依侵占遺失物罪嫌送辦。

▲▼國中生等公車忘記拿「39萬長笛」，遭陌生男偷走 。（圖／記者戴上容翻攝）

杜姓婦人日前向警方報案表示，就讀國二的兒子日前放學後與同學在三重區三和路四段公車站牌處等公車，將裝有長笛的樂器箱放置一旁座位上，在與同學聊天許久後，見公車到站後就直接上車，竟忘了拿。

兒子返家不久後驚覺長笛遺失趕緊告知母親，於是她趕緊前往慈福派出所向警方報案，請求警方協助尋回價值39萬2千元的長笛。

慈福派出所所長黃奇偉、警員沈羣淯獲報後，依所提供的時間地點，擴大調閱路口監視器找尋，發現有1名王姓男子（62歲）晚間在該處公車站牌發現樂器箱後，四處張望見無人理會，竟直接將整個樂器箱帶走，返家後就放置在一旁。警方立即循線追蹤至王男住處，當場查獲尚未打開的樂器箱，王男見狀只得坦承犯行，警方訊後將王男依侵占遺失物罪嫌送辦。

據悉，價值39萬2千元的品牌型號為Altus1707，據網站表示，該長笛是由威廉班乃特(William Bennett)及田中修一共同研發出的優美音色。全管身採用997純銀粉末冶金製作，是目前用於長笛製造的最純銀，擁有最高等級的音色穿透力。

PS(1707)的音孔立管焊接在管身上面，這導致聲音的純度和清晰度更高，樂器具有高度的音調靈活性，整個色域均勻，並且所有音域的巨大投射能力肯定不會被忽視，為現代長笛演奏家極度喜愛的型號之一。

