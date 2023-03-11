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社會 社會焦點 保障人權

澎湖驚見球棒隊！16歲少年約情敵漁港談判...撂人對嗆　警逮17人

記者陳洋／澎湖報導

澎湖一16歲吳姓少年，因為不滿19歲的莊姓男子欲追求其女友，昨（10）日相約莊男到第一漁人碼頭談判，雙方各自撂來人馬助陣；警方獲報出動快打優勢警力壓制，帶回17人，並查扣2支球棒。

▲▼ 澎湖16歲少年撂人揪情敵漁港談判　警帶回17人。（圖／記者陳韋男攝）

▲馬公漁港傳出青少年聚集談判，警方出動快打部隊前往現場壓制 。（圖／馬公警分局提供）

馬公警分局指出，昨（10）晚10點45分左右發生一起聚眾案，一群青少年突然聚集在第一漁人碼頭，因人數眾多引起民眾注意向警方報案，本分局獲報後第一時間派出大批快打警力到場進行盤查壓制，強勢將現場17人帶回警局清查身分並釐清聚眾動機，現場並查扣棒球棒2支。

▲▼ 澎湖16歲少年撂人揪情敵漁港談判　警帶回17人。（圖／記者陳韋男攝）

▲馬公漁港傳出青少年聚集談判，警方出動快打部隊前往現場壓制 。（圖／馬公警分局提供）

經調查起因為吳姓男子與莊姓男子因女友問題而生嫌隙，相約至第一漁人碼頭談判，雙方因發生口角爭執。現場帶回許姓男子等人調查後依違反社會秩序維護法第63條第1款（無正當理由攜帶具殺傷力器械-球棒）及第87條第3款（意圖鬥毆而聚眾）分別由本分局及移送澎湖地方法院裁處。

▲▼澎湖16歲少年撂人揪情敵漁港談判，警帶回17人。（圖／記者陳韋男攝）

▲雙方人馬談判，友人持鋁棒前往助陣，警方查扣球棒 。（圖／馬公警分局提供）

馬公分局強調：任何意圖打架滋事而聚集多數人之行為，包含糾集號召之人、應邀到場或在場助勢未動手打架的參與者等，都可能觸法。也呼籲：遇有糾紛都應平和理性協調解決；任何糾眾滋事行為，警方都會嚴查嚴辦，千萬不要以身試法。

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