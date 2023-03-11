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通緝犯持衝鋒槍拒捕！警受傷壓制　高雄議長康裕成：感謝你勇敢

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名通緝犯9日持槍拒捕，甚至開車衝撞員警受傷，剛從日本回國的議長康裕成一直都很掛念這件事，所以特別來到鼎金派出所探視受傷的員警，康裕成看到他們之後，臉上滿是心疼的表情，還說：「謝謝你們，這麼勇敢」。

▲高雄市議長康裕成向受傷員警說：感謝你們的勇敢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議長康裕成向受傷員警說：感謝你們的勇敢 。（圖／記者吳奕靖攝）

11日下午兩點，高雄市議長康裕成就來到鼎金派出所，在副議長曾俊傑團隊人員以及議員黃香菽的陪同下，探視因公受傷的的員警，其中李瑭蔚走路還一跛一跛的，看起來還十分疼痛，讓康裕成不時露出心疼的表情，一直詢問傷勢情況，並且請他要好好養病。

▲高雄市議長康裕成向受傷員警說：感謝你們的勇敢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議長康裕成詢問被查緝到的衝鋒槍，還忍不住為警察鼓掌 。（圖／記者吳奕靖攝）

康裕成表示發生這起案件的時候，她跟市長陳其邁雖然在日本，不過第一時間就已經得知了，所以非常擔心他們的情況，所以陳其邁特別越洋打電話請副市長林欽榮要趕快過來探望慰問，原本9號已經回國的她，當晚就要過來，但是怕影響到員警休養時間，所以請市警局公關室主任黃元民了解掌握員警出勤時間，選在他們上班日來探望，康裕成在聊天過程當中，也展現溫柔一面，向3位員警說：「謝謝你們，可以這麼勇敢」。

三民二分局鼎金所員警李瑭蔚、吳柔榛9日上午10時50分許獲報，三民區明誠一路220號前，有一輛自小客車久停在路旁，員警抵達發現有男子坐在駕駛座毫無動靜，形跡可疑，即請求支援警力到場協助。

當員警拍窗關心盤查時，37歲的陳姓駕駛竟拒檢倒車衝撞警車，後逃離即撞擊路邊車輛及房屋樑柱停下，造成李員腳部擦挫傷、巡邏警車及周遭1部貨車、4部機車及騎樓中柱損壞，警方迅即壓制陳嫌，赫然發現陳嫌為橋頭地檢於發布之槍砲彈藥刀械管制條例通緝犯，並當場於車內查獲衝鋒槍1支(含彈匣2個)、手槍1支(含彈匣1個)、90子彈40發、空彈殼13發以及相關毒品。
▲高雄市議長康裕成向受傷員警說：感謝你們的勇敢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議長康裕成向受傷員警說：感謝你們的勇敢 。（圖／記者吳奕靖攝）

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