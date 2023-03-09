籲蔡英文禮讓3名大法官提名權　民團：給副總統、立法院長及在野黨

▲「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

大法官蔡明誠、黃虹霞、林俊益、吳陳鐶將於2023年9月30日任期屆滿，總統蔡英文成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，由副總統賴清德擔任召集人，協助蔡提名人選。不過，民團「台灣陪審團協會」今（9日）偕同在野立委舉行記者會，訴求修憲載明大法官任期為4年及8年交錯，且建議總統可在提名程序上進行禮讓，將其中3位的提名權禮讓給副總統、立法院院長及在野黨各提名一席。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍9日偕同國民黨立委林思銘、民眾黨立委張其祿、前台南縣長蘇煥智、台灣社秘書長潘威佑舉行「總統大滿貫15名大法官一手抓，總統提名權應禮讓副總統及在野黨」記者會。鄭文龍在記者會中，對於司法院15名大法官若全數由蔡英文提名，形容這是「總統大滿貫」，並質疑這樣司法會獨立嗎？憲政秩序怎麼會搞成這樣？

鄭文龍指出，原來憲法有4年與8年任期交錯的設計，就是不要讓15名大法官都是同一個任期、時間或由同一位總統提名，但現今狀況始作俑者是前總統馬英九，但他仍呼籲蔡英文別賡續違背憲政法治的狀態。

鄭文龍提出4個訴求，第一、啟動修憲制憲程序 ：重新制定大法官任期制度，載明任期為4年及8年交錯，並成立法定獨立提名委員會等方式，避免提名權再度出現同一位總統握有15位大法官提名權的情況。

第二、建立多元禮讓提名權：在憲法尚未修正的情形下，建議總統可在提名程序上進行禮讓，將其中3位的提名權禮讓給副總統、立法院院長及在野黨各提名一席。第三、制憲或修憲改革提名程序，可參考各國的多元模式。第四、大法官人選應有多元性，尤其應列入具民意基礎者。

林思銘表示，大法官若都由總統提名，會造成大法官對提名他的總統靠攏，產生無法制衡的效果。原本《司法院組織法》第五條第三項規定，「大法官出缺時，其繼任人之任期至原任期屆滿之日止」，是採「繼任制」，但在2015年2月把這條文已被刪除。

林思銘說，大法官由總統提名的現行任期制度，乍看起來似乎合乎《司法院組織法》規定，但從憲政角度來看，不論過去種種因素，包含立法院杯葛、大法官辭職出缺，造成今天的後果，這些功過歷史自有定論，但各政黨不要糾結過去是誰造成這要情境、結果，請蔡英文對大法官任期儘速回歸憲法增修條文兩組交錯制的設計，讓我國政府更合乎憲政體制，以免大法官都造成向執政者靠攏，而無法超然獨立的解釋跟判決。

張其祿指出，任期制度遭破壞造成今天的問題，讓三權分立失衡，的確有違憲之虞，因此過去大家都知道有這問題，現在的執政黨是否要繼續錯下去？大法官有解釋憲法、法律、命令、審理正副總統彈劾案、政黨違憲案等功能，都是具備高政治性的案子，目前國會民進黨獨大，如果15位大法官都由蔡英文提出，如何制衡？所以呼籲蔡英文創造很好的憲政慣例，搞不好對她更好。

蘇煥智表示，司法獨立是建立在權力多元制衡的人事制度上，「台灣現在基本上應該算屬於司法不獨立」，此外大法官主要背景都是「法律人」，同質性太高，常常就會跟社會脫解。蘇煥智認為，蔡英文若能「禮讓」4席大法官提名權，能提升自己的聲望。