OL上午錄取下午報到「進公司嚇到閃辭」　曝光恐怖內規

▲OL上午錄取下午報到「進公司嚇到閃辭」，原因竟是內規太恐怖。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

貴州省貴陽市一名呂姓女子投訴，她日前面試錄取一間公司的人資職位，不料試用期第一天上班時發現，公司的獎懲制度相當離奇，甚至一通電話沒接到，最高可以罰到1萬元人民幣（約新台幣4.2萬元），嚇得她決定立刻離職。

根據大陸《拇指視頻》報導，呂女表示，她日前面試錄取一間公司的人資職位，上午收到錄取通知後，下午就前往公司上班，完成入職手續後，她立刻閱讀起公司的內部規定，結果卻發現公司的獎懲制度十分離譜，「獎勵的制度幾乎完全沒有，罰錢的懲罰卻一大堆」。

▲呂女透露，一旦沒有接到董事長電話，就會被罰款1萬元人民幣。（圖／翻攝自微博）

呂女舉例罰則，像是若沒有接到董事長、總經理電話或超過1小時未回覆，就要罰款1萬元人民幣，若沒有接到副總經理、董事長助理等高級管理人員電話或超過1小時未回覆，就要罰款5000人民幣（約新台幣2.1萬元），而且當天沒有繳清罰金，將加倍處罰。

除了沒接電話、未回覆電話及訊息要罰錢外，甚至連下班後「椅子忘記推回原位」都要罰10元人民幣（約新台幣42元），她一個月月薪才領6000人民幣（約新台幣2.5萬元），屆時可能賺不到錢，反而要繳錢給公司，讓她內心瞬間冒出2個字「快逃」，決定立刻離職。