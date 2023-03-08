每天上下班通勤要花5小時！　36歲女子為了陪孩子長大堅持3年

▲36歲的職業婦女張豔翠每天通勤時間長達5小時。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

河北張家口一名36歲的職業婦女張豔翠近日分享每日通車前往北京上班，來回通勤時間要5小時、車費約4000元人民幣（約1.76萬元新台幣）的故事，引起網友好奇，甚至有人批評，「為何不租在北京近郊？」；「搞這麼累？」。對此，張豔翠無奈地透露，孩子因戶口問題在張家口就學，為了能多點時間陪伴，就這樣堅持了3年。

《瀟湘晨報》報導，張豔翠每天通勤來回共5小時，每月上班22天，車費花銷4000多（人民幣，下同），「我會覺得很辛苦，但不覺得痛苦。」

張豔翠表示，2020年，出於戶口原因大兒子回到張家口上學，大兒子一句，「妳不在家的時候，摟著你的衣服睡。」這句話深深觸動她，也讓她自此開始跨省通勤，「希望盡可能陪伴孩子，也想為他們的未來提供更多經濟保障，個人也需要發展，哪邊都不想放棄，就得這樣來回跑。」

張艷翠每天早上5時30分起床，6時準時出門後，要趕6時55分的高鐵進京，到達北京後，張艷翠再坐13號線和10號線地鐵，幾乎每天都是8時45分左右抵達上班地點。中午只能利用1小時的吃飯和午休時間處理家務和工作上的雜事。

等到傍晚6時下班後，張豔翠得匆匆趕去搭乘6時45分或者7時20分回張家口的高鐵，幸好，婆婆會按時準備好晚飯，等到晚餐後，張艷翠可以一邊抱二兒子，一邊輔導大兒子課業，近11時才上床睡覺。