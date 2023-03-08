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隔天直接用！麵包店前員工曝「這1物」都不洗　結果臉腫了

▲▼麵包店打烊後，都會將賣不掉的麵包直接倒掉？（圖／免費圖庫）

▲原PO說麵包店有「1物」都不洗，意外引發論戰。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

在麵包店上班的第一天，就嚇到他直呼「能別吃就別吃！」發文分享工作見聞，曝光有1物都不會洗，「真懷疑晚上擺在那，不是會有動物在上面開派對嗎？」並指出有幾款麵包最好少吃，很多是熱量炸彈，「吃了根本會肥」。不過，貼文引來別間麵包店員工納悶反駁，意外掀起論戰。

有網友日前在Dcard發文，「麵包店麵包能別吃就別吃」，說他在麵包店工作過，第一天就被嚇到，因為他待的那間店，烤盤都只用乾布擦過，並用刮板刮掉上面的屑屑而已；隔天要烤麵包時，新鮮麵糰就直接擺上烤盤進烤爐，沒有另外清洗，讓他對衛生頗有疑慮。

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接著，原PO曝光最不推薦的麵包品項，「肉鬆真的很不推，光上面的奶油就超厚一層，再裹上肉鬆，根本熱量炸彈，裡面還有擠奶油。」另外，草莓椰子麵包、花生粉奶油麵包、果醬吐司、冰火菠蘿、鹹三明治、巧克力麵包也不太推薦，而甜甜圈因為要慢炸3到5次，再灑超多糖粉，「吃了根本會肥」。

台式麵包熱量排行榜曝光　最肥不是奶酥麵包…這款超可口「穩坐冠軍」

▲營養師曾PO出台式麵包熱量排行，熱量炸彈正是肉鬆捲。（圖／翻攝自營養師程涵宇）

不過，大部分同行則反駁，「我待過的麵包店晚上都會洗烤盤哦～當時一天要刷10幾個大烤盤」、「我曾待過的會洗，一次大概就80-100多個烤盤，清潔打掃衛生也不馬虎，但就真的晚上7、8點這個時間根本沒辦法下班」、「不要以偏概全好嗎」、「我待過的店會洗乾淨，一路到店內清潔，店長都要求要乾淨衛生。」

也有人揭開不洗烤盤的關鍵，「通常烤盤都是不沾塗層，不管是烤盤還是家用電烤盤、不沾鍋，最後的清潔方式就是布或餐巾紙去把上面的油垢帶掉，頂多用清水沖洗，如果用菜瓜布刷，整個不沾塗層就毀了」、「一看就知道非但不專業、還裝懂的，不要說一般烘焙麵包店，就是給你5星飯店的烘焙烤盤也不會洗好嗎？烤盤本來就要有油脂保護，會洗只有一個就是味道太重或是油重的時候。」

其他網友則紛紛留言，「會減肥、有健身的人基本上不會去吃這種台式麵包，吃麵包的人只想吃好吃麵包，不會想減肥」、「我知道內幕，但我還是會吃自己店的麵包」、「我本身就是做麵包的，我是覺得你不用發這篇文章來汙辱其他麵包店好嗎？愛吃不吃你家的事。」還有吃貨笑呼，「但是肉鬆麵包真的好好吃」、「突然好想吃傳統的肉鬆麵包喔！擠滿美乃滋奶油的」。

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