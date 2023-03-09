金正恩強化核武！美情報機構警告：北韓將對美國構成「重大威脅」

▲金正恩前往西海衛星發射場親自視察高功率固態燃料引擎噴射實驗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國國家情總監（DNI）於當地時間8日在《年度威脅評估報告》指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩從未想過放棄核武，因為他將核武視為維護政權的終極手段，且透過繼續強化核武與導彈力量，並以研發出能讓敵方導彈攔截系統失靈的飛彈為目標，對美國、南韓等周邊同盟國構成重大威脅。

根據《韓聯社》，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）於當地時間8日出席參議院情報委員會，她針對北韓的行動提出警告，表示北韓計畫透過重組地區內的安保環境，來強化自己身為核武持有國的地位，為此北韓將對美國與其同盟國更加具有攻擊性，採取威脅周邊安全的行動。

▲北韓2月8日晚間閱兵時公開亮相ICBM火星-17型。（圖／達志影像／美聯社）

該份報告指出，金正恩將發展核武視為國防軍事體系的發展重點，在發展核武上展現出高度意志，透過持續強化核武、常規性武器來達到威脅美國與其同盟的目的，「金正恩幾乎已確實將核武、洲際彈道飛彈（ICBM）視為保障自家獨裁政權的終極手段，認為國際社會終將承認北韓核武持有國的地位。」

報告分析，北韓為了實現軍隊現代化目標之一的活絡「戰術核武作戰」，可能已正在著手準備進行核試驗，「北韓透過能掛載核彈頭的導彈，試圖在與區域內南韓軍、美軍的競爭下取得戰略優勢。」

報告直指北韓將成為美國與同盟的「重大威脅」，北韓為了檢驗導彈是否達成各項技術與目標，未來會持續試射巡弋飛彈、ICBM、極超音速飛彈（HGV）等；而為了研發出新型飛彈，北韓持續從中國、俄羅斯進口多項二重用途的品項，此舉違反聯合國制裁。

▼北韓2月18日下午以高角度方式發射洲際彈道飛彈「火星-15型」，飛彈最後墜落至日本北海道專屬經濟海域。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓宣稱2月23日清晨發射4枚戰略巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

報告分析，北韓從去年2022年9月以後，便視美韓聯合軍演的日程進行各種導彈發射、武力示威行動，其目的為向美國、南韓施壓，並與南韓尹錫悅政府強硬的對北韓政策硬碰硬；同時，北韓也希望美國與南韓能夠縮小聯合軍演的規模與實施頻率。

另外，美國華府智庫《北緯38度》（38 North）從衛星相片分析，位於北韓黃海北道平山郡的鈾礦場主坑道與精練設施依舊處於運作狀態，至於數年來處於「休眠狀態」的3條坑道近日則出現開採行動。