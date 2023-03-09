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俄射81枚飛彈！烏克蘭各地連環爆至少5死　澤倫斯基譴責

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯部隊9日凌晨發動大規模飛彈攻擊，烏軍宣稱，俄方總計發射81枚各類型飛彈。總統澤倫斯基對此表示，這一夜並不平靜，這場範圍擴及全國針對重要基礎設施與住宅建物的大規模攻擊，有人受傷、有人死亡，對俄軍予以譴責。

▲俄羅斯從別德哥羅德地區朝烏克蘭方向發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭空軍透過Telegram發布一份關於俄軍夜襲的聲明提到，俄軍總計發射81枚不同類型的飛彈，其中包括48枚口徑巡弋飛彈，以及8架伊朗製無人機。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，這些飛彈鎖定重要基礎設施進行攻擊，烏軍成功阻攔摧毀34枚巡弋飛彈與4架無人機。

儘管俄方這波攻擊目標鎖定基礎設施，但仍有部分民宅建築物遭擊中，已知首都基輔有人受傷，西部城市利沃夫至少5人死亡，哈爾科夫地區遭受約15次襲擊，地鐵、電力運輸停擺。

在首都基輔郊區，當地空襲警報持續響了7小時。當地居民涅米羅維奇（Iryna Nemyrovych）透露，有聽到好幾次爆炸聲，聲音相當大聲，但分不清楚是防空系統運作還是飛彈擊中設施。

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

▲▼ 俄軍這波攻擊造成傷亡。（圖／路透，下同）

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

談及俄軍的攻擊，澤倫斯基透過Telegram指出，這一夜並不平靜，這是場範圍擴及全國的大規模襲擊，包括基輔、第聶伯羅、敖德薩、哈爾科夫、札波羅熱、利沃夫等地，對重要基礎設施和民宅建物攻擊，有人受傷、有人死亡，敵軍發射81枚飛彈，是企圖再次恐嚇烏克蘭人。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）透露，俄軍這波攻擊並未包含軍事目標，奪走人命、損壞民用設施，把這一夜的襲擊行動形容成「俄羅斯的野蠻行徑」。

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭各城市9日遭到俄羅斯攻擊。（圖／路透）

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