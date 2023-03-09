烏俄戰爭陷入消耗戰！　美情報總監：雙方皆無明顯優勢

▲海恩斯未明確表示，烏克蘭是否能在春天重新奪回大量被佔據的領土。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家情報總監海恩斯8日上午表示，白宮不相信俄軍今年能在戰爭中恢復，且在奪取領土方面也不會有重大突破，但也警告，俄羅斯總統普丁仍相信「時間」站在他這一邊，「目前是一場很艱苦的消耗戰，雙方都沒有明確的軍事優勢。」

根據《衛報》報導，海恩斯（Avril Haines）在參議院的聽證會中指出，普丁對於自身軍隊的極限已有更深的了解，包含人員與彈藥短缺、軍隊領導層內部功能失調、士兵疲倦且士氣低迷還有高傷亡率等，因此俄軍似乎專注於更溫和的軍事目標，採用漸進式的入侵。

海恩斯說，俄軍可能會完全轉向於控制或保衛目前已佔據的領土，「我們預計俄羅斯軍隊今年不會有取得領土這類的巨大勝利，但普丁可能認為時間對他有利，因此將延長戰爭，可能也會暫停攻勢，這是他確保俄羅斯在烏克蘭方面能取得利益的最佳途徑，可能需要花費數年的時間。」

除此之外，海恩斯未明確表示，烏克蘭是否能在春天重新奪回大量被佔據的領土，因為這必須取決於眾多因素，包含在抵抗俄軍攻擊時所損失的士兵和裝備，「目前是一場很艱苦的消耗戰，雙方都沒有明確的軍事優勢。」

海恩斯指出，烏軍仍在東部努力抵禦俄軍攻勢，「雖然這些攻擊對俄羅斯來說代價高昂，但烏克蘭軍隊也不得不消耗儲備和裝備，且出現更多的傷亡，這都可能影響烏克蘭在今年春天晚些發動進攻的能力。」