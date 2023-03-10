　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委批評「凱子外交」　外交部澄清：不會與中國金援競賽

▲▼行政院院長陳建仁施政報告繼續質詢 吳釗燮 邱國正 蔡英文訪美相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳釗燮今天下午在立法院院會說明台密關係。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔10日質疑，我國與太平洋島國密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）的關係是「凱子外交」，對此，外交部10日表示，外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國進行金援競賽，以「凱子外交」形容中華民國台灣長期執行的援外政策，實有失公允，且忽視我國長期協助友邦發展的努力與成效。

根據外媒報導，即將卸任的密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo），近期建議該國政壇轉向和我國建交，同時提出向我方要求5千萬美元，相當於15.4億元台幣的金額。吳釗燮今天在立法院回答時證實此事，澄清金額與實際有出入，但依舊引發楊瓊瓔當場批評這是「凱子外交」。

對此，外交部今天晚間說明，我國援外工作向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan Can Help」的精神，並在相互尊重及切合夥伴國家需求下，雙方共同推動各項福國利民的計畫。

外交部指出，台灣在太平洋友邦及友好國家推動的援助主要以公衛醫療、農漁畜牧、教育合作、技職訓練、潔淨能源為主；此外，因應近年全球疫情及世界趨勢，我國也積極推動國際防疫合作、對抗氣候變遷及援建民生基礎建設工程等，相關成效良好，普獲我國友邦民眾肯定，完全與中國不尊重受援國，並以賄賂、脅迫等不法手段，提出華而不實、不符需要，最後陷當地國家於債務窘境的行徑有別。

外交部表示，世界主要國家在太平洋地區均有援外計畫，依據澳洲智庫Lowy Institute「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）最新資訊，主要國家自2008年至2020年13年間，於太平洋區援助情形如下：澳洲援款占42％（151.7億美元）、紐西蘭援款佔7％（25.3億美元）、美國援款佔總額6％（23億美元）、日本援款佔總額7％（25億美元）、中國援款佔總額9％（33.7億美元），而台灣援助金額則僅佔總數1%（4.97億美元）。

外交部強調，綜觀我國近一年國際合作發展事務的「政府開發援助」（ODA）經費約3.09億美元，占我國「國民所得毛額」（GNI）的0.04％，與聯合國對已開發國家所訂理想標準0.7%仍有相當差距，絕非如特定人士指稱所謂「凱子外交」，以此「凱子外交」形容中華民國台灣長期執行的援外政策，實有失公允且忽視我國長期協助友邦發展的努力與成效。

外交部指，外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國進行金援競賽，我國將持續秉持上述援外原則，積極善盡國際責任，回饋國際社會，協助友邦推動各項有利民生的合作計畫。

ET快訊
蕭煌奇淚別亡父　告別式痛哭失聲
陸戰隊T-91「槍機遺失」　神秘簡訊曝內幕
快訊／中華隊8：7滿壘！蔣萬安激動吶喊　中信園區湧千人：全壘
快訊／神調度！滿壘換范國宸代打建功　中華隊8比7領先
快訊／大谷翔平領軍全隊13安橫掃　日本13比4擊敗韓國
注意！　1睡姿「超容易落枕」
快訊／全場敬禮！張育成轟2分砲　追平7比7
那個男人來了！「江大帥」披值星帶現身經典賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委批評「凱子外交」　外交部澄清：不會與中國金援競賽

幕後／傳密克羅尼西亞盼與台建交　吳釗燮2月密談細節曝光

9萬人追蹤「孟買春秋」遭檢舉不見了！經營者霸氣喊：我不會消失

二膽島失蹤上兵傳獲救！　王定宇籲國防部：嚴重懲處、查明動機

高端搶進公費流感疫苗市場？　王鴻薇籲衛福部：應列為採購黑名單

失聯上兵傳被大陸警方救走　陸委會：國防部正進行釐清中

「已經跟大陸相關系統確認」　陳玉珍再曝二膽島失聯上兵下落

國民黨批18議員全帶職參選　民進黨回嗆：勿再扭曲評論他黨事務

新任大法官將提名　幕僚拱駐日代表謝長廷出線

Google先花3億談共榮　唐鳳：媒體分潤要分階段「沒排除」

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

藍鳥遭木棍偷襲啾啾叫！　畫面一轉原來是白鳥在玩

藍委批評「凱子外交」　外交部澄清：不會與中國金援競賽

幕後／傳密克羅尼西亞盼與台建交　吳釗燮2月密談細節曝光

9萬人追蹤「孟買春秋」遭檢舉不見了！經營者霸氣喊：我不會消失

二膽島失蹤上兵傳獲救！　王定宇籲國防部：嚴重懲處、查明動機

高端搶進公費流感疫苗市場？　王鴻薇籲衛福部：應列為採購黑名單

失聯上兵傳被大陸警方救走　陸委會：國防部正進行釐清中

「已經跟大陸相關系統確認」　陳玉珍再曝二膽島失聯上兵下落

國民黨批18議員全帶職參選　民進黨回嗆：勿再扭曲評論他黨事務

新任大法官將提名　幕僚拱駐日代表謝長廷出線

Google先花3億談共榮　唐鳳：媒體分潤要分階段「沒排除」

Junior原求婚計畫曝光　釣出林萱瑜「警告安全」網虧：求生欲不足

紅旗發表「E702電動概念房車」！帥氣外型預示品牌未來設計走向

蕭煌奇淚別亡父　告別式痛哭失聲「難過到沒力氣說話」

U20中華女足2連勝！下役戰泰國拚晉級亞洲盃會內賽

極光11年大爆發期8月到來　加拿大航空與白馬市、道森市推極地旅

【廣編】豐洲二期爭議訴訟中　邱于芸：台開仍是唯一合法開發商

因為深愛所以在乎！　12星座陷入愛情中的四大表現

快訊／中華隊8：7滿壘！蔣萬安激動吶喊　中信園區湧千人「全壘打」

反覆胸痛、嘔酸水別輕忽！「巴瑞特氏食道」嚴重恐致食道癌

自助餐2肉1菜25元遭酸「唬爛」！老闆娘出面證實：賣比較便宜

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

政治熱門新聞

最新民調！「賴鄭配」勝過「郭柯配」　國民黨「侯朱配」墊底

快訊／二膽島失聯上兵仍未尋獲　邱國正不排除有這原因

快訊／中選會公告：2024年1月13日　總統立委選舉投票

「已經跟大陸相關系統確認」　陳玉珍再曝二膽島失聯上兵下落

快訊／失蹤上兵疑逃兵到中國已獲救？　邱國正：還要確認

曝陳姓上兵漂到三膽島海域被大陸海警救起　陳玉珍：應是逃兵

金門二膽島上兵失聯　他曝與「這事」同地：憂「被消失」

不是郭台銘？　黃光芹點侯友宜「最大敵人」：民調早已直直落

失聯上兵被中國救起？　陸軍請海巡透過兩岸管道查證

防疫再鬆綁！　陳建仁：確診輕症免隔離、自主健康管理0+N

兩岸恢復10直航點　總統府回應了

個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

金門失聯陳姓上兵明年退伍　陳玉珍：以他位階叛逃可能性相當低

「孟買春秋」遭檢舉消失！經營者說話了

更多熱門

相關新聞

傳密克羅尼西亞盼與台建交　吳釗燮密談曝光

傳密克羅尼西亞盼與台建交　吳釗燮密談曝光

外交部長吳釗燮10日於立法院備詢時證實，確實有針對與密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）建交一事，與密國進行意見交換，引發高度關注。一名知情人士透露，外交部長吳釗燮早在今年2月，就曾透過管道在第三地與密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）見面，表達「很誠心交朋友」的意願，並直言不諱地分享我國與太平洋友邦進行醫療、教育、農業合作計畫的經驗，但當時適逢密國國會改選期間，並未做出實質承諾。

密克羅尼西亞想建交　吳釗燮證實：確實有接觸

密克羅尼西亞想建交　吳釗燮證實：確實有接觸

蔡英文將在紐約演說？　吳釗燮未回應

蔡英文將在紐約演說？　吳釗燮未回應

外交部：接近選舉　「疑美論」錯假訊息增加

外交部：接近選舉　「疑美論」錯假訊息增加

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全 陸外交部：續勸和促談消除核風險

捐20萬歐元保障烏克蘭核設施安全 陸外交部：續勸和促談消除核風險

關鍵字：

外交部吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

即／二膽失聯上兵找到了　游泳到中國獲救

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

不斷更新／神調度！滿壘換范國宸代打建功

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

獨／二膽島失蹤上兵傳獲救！父親出面了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面