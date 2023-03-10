藍委批評「凱子外交」　外交部澄清：不會與中國金援競賽

▲吳釗燮今天下午在立法院院會說明台密關係。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔10日質疑，我國與太平洋島國密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）的關係是「凱子外交」，對此，外交部10日表示，外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國進行金援競賽，以「凱子外交」形容中華民國台灣長期執行的援外政策，實有失公允，且忽視我國長期協助友邦發展的努力與成效。

根據外媒報導，即將卸任的密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo），近期建議該國政壇轉向和我國建交，同時提出向我方要求5千萬美元，相當於15.4億元台幣的金額。吳釗燮今天在立法院回答時證實此事，澄清金額與實際有出入，但依舊引發楊瓊瓔當場批評這是「凱子外交」。

對此，外交部今天晚間說明，我國援外工作向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan Can Help」的精神，並在相互尊重及切合夥伴國家需求下，雙方共同推動各項福國利民的計畫。

外交部指出，台灣在太平洋友邦及友好國家推動的援助主要以公衛醫療、農漁畜牧、教育合作、技職訓練、潔淨能源為主；此外，因應近年全球疫情及世界趨勢，我國也積極推動國際防疫合作、對抗氣候變遷及援建民生基礎建設工程等，相關成效良好，普獲我國友邦民眾肯定，完全與中國不尊重受援國，並以賄賂、脅迫等不法手段，提出華而不實、不符需要，最後陷當地國家於債務窘境的行徑有別。

外交部表示，世界主要國家在太平洋地區均有援外計畫，依據澳洲智庫Lowy Institute「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）最新資訊，主要國家自2008年至2020年13年間，於太平洋區援助情形如下：澳洲援款占42％（151.7億美元）、紐西蘭援款佔7％（25.3億美元）、美國援款佔總額6％（23億美元）、日本援款佔總額7％（25億美元）、中國援款佔總額9％（33.7億美元），而台灣援助金額則僅佔總數1%（4.97億美元）。

外交部強調，綜觀我國近一年國際合作發展事務的「政府開發援助」（ODA）經費約3.09億美元，占我國「國民所得毛額」（GNI）的0.04％，與聯合國對已開發國家所訂理想標準0.7%仍有相當差距，絕非如特定人士指稱所謂「凱子外交」，以此「凱子外交」形容中華民國台灣長期執行的援外政策，實有失公允且忽視我國長期協助友邦發展的努力與成效。

外交部指，外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國進行金援競賽，我國將持續秉持上述援外原則，積極善盡國際責任，回饋國際社會，協助友邦推動各項有利民生的合作計畫。