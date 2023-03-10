幕後／傳密克羅尼西亞盼與台建交　吳釗燮2月密談細節曝光

▲密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）近日透露曾與吳釗燮「談建交」，引發高度關注。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮10日於立法院備詢時證實，確實有針對與密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）建交一事，與密國進行意見交換，引發高度關注。一名知情人士透露，外交部長吳釗燮早在今年2月，就曾透過管道在第三地與密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）見面，表達「很誠心交朋友」的意願，並直言不諱地分享我國與太平洋友邦進行醫療、教育、農業合作計畫的經驗，但當時適逢密國國會改選期間，並未做出實質承諾。

根據外媒《外交家》（The Diplomat）報導，帕努埃洛近日致函給該國領導階層，細數中國對他個人與密克羅尼西亞官員的威脅利誘行徑，並透露今年2月他曾與吳釗燮討論與台灣建交；外交部稍早發布新聞稿說明，信件內容足證中國威權主義對外擴張手段，政府尊重並歡迎密克羅尼西亞與台灣拓展雙邊關係，但不評論雙方討論建交的細節。

對此，知情人士今天證實，吳釗燮今年2月確實有透過管道，應帕努埃洛邀約在第三地見面，雙方就政治、外交、財政、戰略層面交換意見，當時帕努埃洛談及，密國是與美國、日本、澳洲、紐西蘭站在一起的民主國家，也理解台灣是個民主國家，希望民主國家之間應該要有更多合作機會，並希望與台方討論「更進一步交往的機會」，包括設立代表處、正式建交等方向。

據指出，在這場會面過程中，帕努埃洛大表對於國家主權受到中國侵蝕的不滿，例如中方承諾的基礎建設品質不佳、工程嚴重停頓，還不斷派遣研究船、間諜船、海巡船前往密國領海附近，也不說明其目的，此外，中國內定派駐密克羅尼西亞的吳姓大使，其工作任務就是讓密國脫離美、日、澳等傳統盟友夥伴，他知道此事後，拒絕了吳姓大使的任命案，種種爭議都使密國對中國的不滿情緒不斷累積。

知情人士指出，帕努埃洛當時很直白地向吳釗燮表示，未來約需要5000萬美元挹注密克羅尼西亞信託基金，不過，吳釗燮並未正面承諾，僅逐一說明我國與邦交國進行的援助計畫，包括醫療、教育、農業技術團、潔淨能源計畫、基礎建設、資通訊、海巡合作、婦女賦權等合作面向，總計每年約1500萬美元，且還是必須有所把關，「沒有辦法多給你錢，我們的方案就是這樣」。

值得注意的是，據透露，由於吳釗燮與帕努埃洛會面期間，適逢密國進行國會改選，當時帕努埃洛坦承說，他預期自己不會當選，但是在卸任前，有責任將國家帶往「看得到未來發展」的方向，亦盼讓未來可能的執政者理解，與台灣交往是非常重要的選項，且「不是只有無法信任的中國」；吳釗燮也說明，由於接下來面臨選舉，新的政府仍有變數，「沒有辦法現在跟你談」，雙方僅初步交換意見，氣氛堪稱良好。

至於有立委以「凱子外交」解讀台密雙邊關係，知情人士直言，實際上，台灣對於太平洋地區援款總額，自2008年至2020年間約4.97億美元，與世界其他主要國家仍有差距，例如澳洲援款共151.7億美元、紐西蘭25.3億美元，兩國合計援款加總比例近半，且有逐年上升的趨勢；而美國也有23億美元、日本25億美元，中國則將與我斷交的索羅門群島、吉里巴斯列為主要援助對象，約33.7億美元，且援助金額呈現下降趨勢。

外交部今天發布新聞稿表示，廣結善緣、爭取與理念相近的國家交往一向是我國外交工作的目標之一，相對於中國惠而不實的承諾，以及「一帶一路」大而無當的工程，我國向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan can help」的精神，協助友邦民生發展，共創雙贏。

外交部強調，我國未來樂願以台灣模式協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，並尊重及歡迎密國與我國拓展雙邊關係。