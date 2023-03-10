密克羅尼西亞想建交　吳釗燮證實：確實有接觸

▲陳建仁、吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

《外交家》（The Diplomat）雜誌今（10）日報導，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。稍早國民黨立委楊瓊瓔質詢此事，並質疑台灣「凱子外交」又起。吳釗燮坦言，確實有接觸，做一些意見交換。

該媒體報導指出，帕努埃洛近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。他坦言深知這封信可能為自己與家人帶來人身危險，但他為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。

媒體指出帕努埃洛在這封信函裡提到，密國想要脫離中國轉向台灣的話，要付出很大的經濟代價，所以必需尋求支持替代方案，所以他和吳釗燮的討論很直白，密國未來約需要5000萬美元資助，若與台灣建交，密國可望在3年內收到這筆資金，此外每年還可獲得1500萬美元援助計畫，項目可以由密國自行分配。

楊瓊瓔質詢，民眾會質疑花了這麼多錢可以得到什麼？是否又在進行「凱子外交」？吳釗燮說，台灣和友邦國家交往，每年都會討論如何協助他們，但是報導所稱之5000萬美元與事實有所出入，會在思考如何福國利民是最重要的。

