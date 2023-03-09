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外交部示警：接近選舉　「疑美論」錯假訊息增加

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲外交部示警「疑美論」錯假訊息多。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

外交部北美司司長徐佑典9日在例行記者會表示，去年開始若干有心人士不斷散播「疑美論」，這樣的趨勢並未減緩，反而隨著我國選舉日益接近而增加，企圖透過散布外交部行政不中立或「疑美論」，影響我政府的對美工作，分化台美關係，並弱化台灣民眾對美國的信任。

徐佑典今天在外交部例行記者會表示，自從去年開始，外交部陸續看到若干媒體及有心人士不斷製造或傳遞一些有關美國新聞事件的錯假訊息，包括台積電投資美國是「去台化」、「掏空台灣」，以及「台灣學人計畫」將使美國官員進駐我政府部門、干涉我國內政，美國政要來台的用意在於強力推銷波音客機，美國售台的火山布雷系統將讓台灣變成「地雷島」等，這些論述往往都是對岸與我特定媒體或有心人士一搭一唱，藉機貶抑美國友人對台支持，醜化力挺台灣的美國重量級政要。

徐佑典指出，最近外交部注意到這樣的趨勢並未減緩，反而隨著我國選舉日益接近而增加，企圖透過散布外交部行政不中立或「疑美論」，影響我政府的對美工作，分化台美關係，並弱化台灣民眾對美國的信任。

徐佑典舉例說，近期注意到，有心人士惡意散佈外交部刻意攔阻外國訪賓拜會特定政黨的言論，特此重申，外交部在辦理訪賓接待時，對於參訪行程，均是依據訪賓意願以及想要探討的議題來進行安排，外交部向來嚴守行政中立原則，絕未偏袒特定政黨，也絕不會涉入國內政黨政治。

此外，徐佑典舉出第二個例子說，另一個例子是本月初有特定媒體散播美國在台協會發布撤僑通知的錯假訊息，美國在台協會已就此回應說明這是考量上個月土耳其震災後所發布的通告，提醒在台美國僑民平時做好應變災害準備。相關報導不僅悖離事實，甚至無中生有，絕對是惡意的假訊息操作。

對於第三個例子，徐佑典表示，今年2月有國內特定政黨人士（指前立委蔡正元）引述美國網路推文稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，外交部已兩度澄清該消息出處來源顯而易見非正常可靠來源，且完全未經查證，該人士引述所謂的「美國華府著名主持人」實際隸屬於俄羅斯國營媒體Radio Sputnik，長期為俄羅斯官方宣傳工具，美國在台協會也發布聲明稿澄清，強調拜登總統曾親自投票支持《台灣關係法》，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

徐佑典強調，這些例子顯示對美國事務的錯假訊息操作無所不在，且遍及我對美事務的諸多領域，用意均在弱化台美情誼。外交部鄭重強調，外交部一向恪守行政中立原則，近年台美關係不僅堅實，且持續深化、雙方互信良好、溝通順暢，籲請國內媒體及意見領袖善盡資訊查證的責任，且提醒全國閱聽大眾務必注意消息來源的可靠性，勿隨意轉傳或輕信謠言。

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