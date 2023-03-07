恐怖衝撞瞬間！高雄聯結車爆衝「5車撞一團釀2傷」　疑他肇逃釀禍

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區7日下午發生一起車禍，一部聯結車不明原因失控，撞上對向另一部大車和3台自小客，其中一部轎車前後被大車包夾，瞬間變成夾心鐵餅。警方調閱當時行車紀錄器，發現肇事的聯結車疑似在轉彎時，與另台聯結車發生擦撞，不過駕駛已離開現場，正聯繫肇逃車主還原事發過程及責任歸屬。

這起事故發生在7日下午2點33分，警消獲報，小港區台機路、光合路發生一起車禍，一名駕駛受困在黑色轎車內。消防人員到場後，發現駕駛已經自行爬出車外，另還有一名小客車駕駛也受輕傷，不過兩人傷勢都不嚴重，也拒絕送醫。

▲黑色轎車遭兩部大車包夾。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方初步調查，聯結車施姓駕駛不明原因失控，突然衝向光合路北向南方向、正在停等紅燈的4部車輛，總計造成5部車輛追撞，其中一部轎車遭2部聯結車包夾，險成夾心餅乾。肇事車輛駕駛人經酒測，酒測值均為0，肇事原因待鑑定。

警方查看行車紀錄器畫面，發現事故當時，施姓男子駕駛聯結車轉彎時，疑似與另部聯結車發生擦撞，造成施男駕駛的聯結車失控，才會衝向對向車道。不過畫面未能清楚拍到兩車擦撞瞬間，因此還無法確定另一部聯結車是否肇事，將聯繫車主到案說明，以釐清當時肇事情形及責任。

▲黑車駕駛一度受困車內（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港發生5車連環撞，另一部聯結車疑似肇逃。（圖／記者吳世龍翻攝）