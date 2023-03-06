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社會 社會焦點 保障人權

「1秒致負」原因曝！撞18機車「BMW重機噴飛」　這咖恐賠更多　　

記者楊熾興／桃園報導

28歲任姓男子駕自小客車，直行與欲左轉由47歲曾姓男子所駕車輛發踫撞，失控後的任男轎車猶如打保齡球瓶般的撞倒18台機車，包含1部價值不斐的BMW重型機車，警方獲報立即趕抵現場處理，所幸雙方駕駛人均未受傷，經實施酒精測試，兩人均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中。

▲1部本田雅哥失控衝撞路旁停放機車。（圖／桃園警分局提供）

▲1部本田雅哥轎車失控衝撞停放路旁的機車。（圖／桃園警分局提供）

有目擊者分享了一段監視器畫面，聲稱樓下驚傳一起嚴重車禍，有年輕車主開車失控，衝撞停路邊的整排機車，其中包含一台BMW百萬重機，短短9秒影片引發瘋傳，網友紛紛驚呼「賀成交」、「賠慘了！」釣出受害重機車主出面還原真相。

目擊網友透過抖音，分享「一分鐘教你如何致負」為題的9秒影片，直指是2日早上樓下發生的慘況：「為那台BMW重機默哀，或是為這為肇事的年輕車主默哀，希望他有保險。」

▲▼總共18部機車被撞得一團亂。（圖／桃園警分局提供）

▲▼總共18部機車被撞得一團亂。（圖／桃園警分局提供）

監視器畫面顯示，事發於2日上午6時許，一部白色的BMW紅牌重機當時停靠在路邊，突然後方來了一輛本田雅哥（Honda Accord）疑似失控，像推土機般剷起路邊至少10部機車，全部撞成一團才停下。其中BMW重機噴飛最遠，狠狠翻了2圈躺平，甚至還有機車坐墊直接被撞飛，直立在路上。
 

▲▼總共18部機車被撞得一團亂。（圖／桃園警分局提供）

警方調查後，依完整監視器畫面也還原這起事故的原因，2日上午6時55分許，28歲曾姓男子駕駛自小客由桃園市龍泉六街停車場駛出左轉，與沿龍泉六街往龍壽街方向直行的任姓男所駕本田雅哥發生碰撞後，導致任男所駕駛之自小客失控，猶如打保齡球般的撞擊路邊停放的機車共18台後才停住，其中1部價值不斐的白色BMW重型機車噴飛最遠，狠狠翻了2圈躺平，甚至還有機車坐墊直接被撞飛，直立在路上，現場一片混亂。

警方獲報立即趕抵現場處理，所幸雙方駕駛人均未受傷，經實施酒精測試，兩人均無飲酒情事，後續肇事責任由警方釐清中。警方呼籲，轉彎車應讓直行車，行經路口應減速慢行，以維護交通安全。

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