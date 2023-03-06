20歲騎士違規自摔「被警車輾」！親人怒罵警察　看完影片秒安靜

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名20歲陳姓男子5日凌晨與多名朋友一起騎車在蘆洲區狂飆，被警車攔查時不但加速逃逸，還做出闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛、蛇行等違規行為，最後不慎自撞摔車，遭煞車不及的警車輾過。陳男家屬事後趕到醫院情緒激動，更指控是警車肇事撞傷兒子，直到看完相關車禍影像後，情緒才逐漸冷靜。

事件發生在5日凌晨1時許，新北市蘆洲警分局更寮所楊姓、許姓警員在五股疏洪一路、疏洪六路一帶巡邏，過程中發現一群拆除消音器的機車高速通過路口，隨即開啟警報器及警示燈，通報支援並開始進行攔查，卻發現騎士不但不肯停車，還做出闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛、蛇行等違規行為。

▲員警目擊陳男自摔後，一度試圖閃避，最終仍意外撞上陳男。（圖／記者游宗樺翻攝）

楊員見狀持續在後尾隨，過程中其餘機車陸續減速，但仍有3輛機車加速逃逸，直到行經水漾路二段時，陳男駕駛的機車疑似未與另一輛機車保持安全距離，突然高速自撞摔車。跟隨在後方的警車雖有保持距離，但緊急煞車時車身失控，先是自撞人行道護欄，接著不慎輾過陳男。

救難人員趕到後，發現陳男意識不清、瞳孔放大，頭部遭重創流出大量鮮血，緊急將人送往三重醫院急救，後續在家屬同意下，轉送到林口長庚醫院繼續救治，搶救後有顱內出血，髖骨骨折、雙腳開放性骨折及全身多處挫傷等情況，所幸目前生命跡象穩定，仍在加護病房觀察中。

▲陳男自摔遭警車輾過，經醫院搶救保住一命。（圖／記者游宗樺攝）

陳男家屬趕到醫院後，起初因為有喝酒，看到陳男的慘狀後，情緒十分激動，表示陳男5日0時才與親友聚餐，才隔1個小時就發生車禍，質疑是警方撞人，直到看完警方出示的車禍影像後，情緒才逐漸冷靜。

警方調查，陳男與駕駛警車的楊員酒測值均為0，為了避嫌，後續調查轉由第三方單位，即三重警分局交通分隊處理，確切事故原因及肇事責任有待進一步調查釐清。