酒駕男猛撞騎士昏迷5天　2身障兒待援...家屬控肇事者不聞不問

▲桃園市中壢區民權路2月23日清晨7時許發生轎車突然左轉與直行機車發生碰撞車禍意外，圖為車禍發生前後方行車紀錄器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區民權路三段上月23日清晨發生一起車禍事故，古姓男子駕車行經路口時突然左轉，吳姓男子騎乘機車直行經過時煞車不及撞上，導致雙方都受傷，其中古姓男子酒測值為每公升0.43毫克已超過標準值，吳姓騎士則多處受傷，送醫急救後5天才恢復意識；肇事的古姓駕駛涉嫌酒駕，但他事後僅說年紀大且沒錢就不聞不問，讓吳姓被害人家屬求助無門。

▲桃園市中壢區民權路2月23日清晨7時許發生轎車突然左轉與直行機車發生碰撞車禍意外，圖為後方轎車行車紀錄器拍下畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，67歲的古姓男子於上月23日清晨7時許，駕駛轎車行經中壢區民權路三段411巷口處，突然急行左轉，直行的44歲吳姓騎士騎機車來不及剎車發生碰撞，雙方駕駛均有受傷，消防人員檢視2人傷勢，古姓駕駛有中指骨折，但意識清楚；吳姓騎士臉部、肢體多處擦傷，左手肘骨折等傷勢。

▲桃園市中壢區民權路2月23日清晨7時許發生轎車突然左轉與直行機車發生碰撞車禍意外，受傷吳姓騎士仍住院治療中。（圖／家屬提供）

員警到場處理時，對雙方實施酒測，其中古姓男子酒測值為每公升0.43毫克，已明顯超標，另吳姓騎士則多處受傷，酒測後並無酒精成分，經送醫後仍在加護病房治療中。警方除將古姓駕駛依違反公共危險罪嫌移送偵辦外，也呼籲酒後千萬不要開車，以免危害自身與他人生命安全。

受傷的吳姓騎士妹妹指控，案發後肇事古姓駕駛下車查看還叼一根菸，哥哥因傷勢嚴重，送醫欲轉診時連費用都付不出來，還好醫院願讓他們先積欠費用，哥哥則昏迷5天才恢復意識。

關於賠償，吳姓騎士的家屬則詢問對方，古姓男子竟回應自己年紀很大，沒錢也沒辦法賠償，吳的妹妹則強調，哥哥獨自照顧2名身障兒，如今車禍受傷住院頓失經濟來源，對方肇事後至今不聞不問相當惡質，家屬實在是求助無門非常無奈。