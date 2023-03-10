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大學眼科引進德國SMILE Pro微創近視雷射　林襄體驗後大讚滿意

▲▼大學眼科,德國SMILE Pro微創近視雷射,林襄。（圖／大學眼科提供）

▲大學眼科全球同步引進SMILE Pro近視雷射科技，提供患者多元的視力矯正選擇。（圖／大學眼科提供，下同）

健康中心／綜合報導

大學眼科指出，台灣近視族人數約超過總人口的三分之二，近視可說是台灣極需重視的文明病，除了事前的預防，近視後的矯正也是視力保健的重要一環，而隨著醫療科技的進步，民眾對近視雷射的接受度有逐年攀升的趨勢。自2019年大學眼科引進的SMILE全飛秒近視雷射以來，在不少名人、網紅分享體驗的影響下，根據大學眼科資料統計，SMILE療程人數在2022年相較前年大概成長約50%，證明了民眾近視對於雷射的意願正持續增加。日前樂天啦啦隊女孩成員林襄，在大學眼科接受了全新的SMILE Pro全飛秒近視雷射，除了驚訝於過程的快速，也大讚雷射矯正後生活、工作都方便許多，開心迎接清晰的人生。

▲▼大學眼科,德國SMILE Pro微創近視雷射,林襄。（圖／大學眼科提供）

▲SMILE Pro單眼雷射速度10秒內，並保留SMILE微創術式，精準、快速，提高患者術中配合度。

而德國SMILE Pro全飛秒近視雷射有什麼特點？大學眼科榮譽總院長林丕容醫師表示，SMILE Pro全飛秒近視雷射是目前微創術式中更進階的儀器，擁有更快的2 MHz雷射頻率，能夠縮短原有療程所需時間，單眼雷射只要10秒即可完成，對於較敏感、易緊張的患者來說，大幅降低了其心理壓力以及風險，自然就提升了患者術中的配合度，安全性也跟著大躍進；加上保有SMILE雷射原有的特點，角膜表面傷口僅約0.2公分，對角膜表層神經叢傷害較小，角膜完整性高，降低術後恢復期間所產生乾眼不適感，也是許多患者選擇此術式的主因。

關於SMILE Pro新增的智能定位功能，林醫師進一步說明，每個人都會有所謂的「視軸偏角」，視軸偏角表示視軸偏離瞳孔中心的角度，一般術前會由醫師以瞳孔中心為基準點手動調整雷射中心讓中心與視軸貼合，而SMILE Pro全新搭載「視軸輔助導航」則可即時顯示預測視軸位置，操作醫師不需像過去以手動定位雷射中心，因此有助提高手術的精準度；另外，針對有散光的患者，過往術前也需要做散光軸度定位，散光度數雖然是固定的，但軸度會因為患者姿勢不同而改變，因此未來即將升級的「散光軸輔助導航」，同樣也能幫助醫師免於人工定位的繁雜手續，能夠同時精準矯正近視以及散光。

▲▼大學眼科,德國SMILE Pro微創近視雷射,林襄。（圖／大學眼科提供）

▲樂天女孩林襄日前接受SMILE Pro近視雷射，表示術後生活方便許多，對成果感到滿意。

樂天女神林襄因為工作需要早起長時間配戴隱形眼鏡，長期下來眼睛常感到不適，聽身邊好友做近視雷射後都很滿意，也促使她一聽說新療程問市，便馬上安排去大學眼科諮詢，決定做SMILE Pro全飛秒近視雷射，目前術後恢復良好，效果也讓她相當滿意，大讚：「沒想到術後恢復這麼快、視力也很清晰，現在工作、生活都非常方便，不需再買隱形眼鏡也省下不少錢。」

專家見證　眼科醫師也做SMILE Pro術後生活超便利

眼科醫療新科技的微創技術，主打精準、安全、恢復快，大幅提升患者對於近視雷射的滿意度，近期也選擇「SMILE Pro」矯正近視及散光的中和興南大學眼科黃楷涵醫師則讚嘆表示：「手術過程快速到讓我驚豔，單眼雷射大概10秒內就完成了，真的體會到病人常說的『還沒時間緊張，手術就結束了』，且術後恢復狀況良好，感受到擁有清晰視力的幸福感！」尚儒大學眼科林日蘋醫師也於今年2月初選擇「SMILE Pro」矯正視力，本身也是SMILE手術執刀醫師的林日蘋分享：「換位躺在手術台上時超興奮，手術時間超快，原本是高度近視的我術後恢復非常好，現在雙眼可看到1.5，手術、看診及生活變得超便利！」

最後，新南大學眼科洪國磯醫師本身也是近視雷射受惠者，近視雷射已12年，目前視力狀況都很好！但他也提醒，並非所有的近視患者都可以接受近視雷射，應選擇專業的醫療院所，與醫師討論最適合自己的術式，並經過縝密完善的事前檢查與評估，例如大學眼科術檢會安排約21項精密檢查，包含關鍵的角膜厚度、高階眼底檢查⋯⋯等，清楚了解眼睛健康狀況後，才能確認是否適宜進行雷射視力矯正。於術後也應注重眼睛保健，才能保有良好的視力品質。

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