　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林襄、籃籃太香！他狂吃超商「30位啦啦隊女神」全集滿　網細算驚呆

▲30位啦啦隊女神全都到手了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲30位啦啦隊女神全都到手了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著2023世界棒球經典賽（WBC）開打，全家上個月便推出限量版啦啦隊女神貼紙，在3月21日前購買指定商品，單筆消費滿100元，即能以10元加購，同時採盲包隨機贈送。就有網友昨日曬出整套收藏，香爆一票老司機，而網友們細算完也驚呆，直呼超商找到了財富密碼。

網友在「爆廢公社二館」發文PO出戰利品，笑喊「努力吃全家，終於不負苦心人，把這一整套給集滿了，放上來給大家香一下。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到30位拉拉隊女神排排站，眾人不禁直呼，「注意看！這個男的太狠了」、「熱衷於自己想做的事情並完成，真是值得尊敬」、「全家股價感謝您」、「全家發現了財富密碼」、「這能看出一件事，你絕對沒有女朋友」、「人才XD」。

（圖／翻攝自林襄IG、籃籃IG）

▲林襄2022年橫空出世，成為新一代「流量密碼」。（圖／翻攝自林襄IG）

說到這個女神貼紙，是全家便利商店推出的棒球經典賽應援活動，從2月23日至3月21日，凡購買指定商品單筆消費滿100元，即可用10元加購女神貼紙1張，一共30款，採盲包隨機贈送，且單筆消費不累積。

而這組女神貼紙限量50萬張，包括樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員林襄、籃籃，味全龍啦啦隊Dragon Beauties的LIKE、心璇，還有富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的潔米、檸檬等。

另外，也有網友根據超商規則試算，假設原PO每次都超幸運，加購的女神貼紙都沒有重複的，這樣他至少在全家消費了3300元。

值得一提的是，小七也有推出一系列商品，幫棒球經典賽應援，包括限量中華經典女孩立牌、中華隊棒球衣兩款、運動毛巾、中華隊棒球帽等；不僅如此，還有印有啦啦隊女神的限量紀念棒球，一共13款。

（圖／翻攝自林襄IG、籃籃IG）

▲籃籃是樂天女孩的隊長，天使臉孔加上魔鬼身材吸引大批粉絲，也是綜藝節目常客。（圖／翻攝自籃籃IG）

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
快訊／捷克9局逆轉3分砲擊敗中國　奪經典賽歷史首勝
3男星認了現蹤竹聯幫春酒！　被指定演唱「歌單曝光」
快訊／國1南下交流道車禍　出口匝道封閉
根本美國二隊！他曝義大利1投手「比王建民強」：A組惡夢
中華隊剩13投應戰　「第二任」關鍵是他
過世媽媽突退群組…LINE帳號被刪！內行人曝2方法能保留

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華隊當心！今晚對上他「曾控球超爛」　但有2大驚人變化

小學生「超暖應援」中華隊球員瘋傳！幕後推手曝光：最熱血班級

有朋自遠方來　日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大

妹子「下面超大一包」！她試穿緊身裙嚇瘋：男友說我有GG

加點價差爽搭商務艙！長榮航空推「競標升等」　國內航空業首創

獨／恐嚇鎖定機捷！揚言台北A1站「放3顆炸彈」　共構台鐵緊急戒備

佛教界將組團赴梵蒂岡「跨宗教交流」　行前系列課程為對話暖身

這個狂！　中華隊今晚贏球「他要發1000顆雞蛋」

大學眼科引進德國SMILE Pro微創近視雷射　林襄體驗後大讚滿意

林襄、籃籃太香！他狂吃超商「30位啦啦隊女神」全集滿　網細算驚呆

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

有朋自遠方來　日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大

妹子「下面超大一包」！她試穿緊身裙嚇瘋：男友說我有GG

加點價差爽搭商務艙！長榮航空推「競標升等」　國內航空業首創

獨／恐嚇鎖定機捷！揚言台北A1站「放3顆炸彈」　共構台鐵緊急戒備

佛教界將組團赴梵蒂岡「跨宗教交流」　行前系列課程為對話暖身

這個狂！　中華隊今晚贏球「他要發1000顆雞蛋」

大學眼科引進德國SMILE Pro微創近視雷射　林襄體驗後大讚滿意

林襄、籃籃太香！他狂吃超商「30位啦啦隊女神」全集滿　網細算驚呆

好穿又舒適！她曝「這1單品」致命缺點　網狂點頭：真的不方便

鴨蛋飆到歷史新高48元　農委會：不影響端午節供應

男皮包內藏大麻...路邊聽音樂被逮　崩潰爆哭：我單親還有小孩

以為只是毛多！比熊犬剪完頭髮「紮實肉肉全露餡」　媽笑：是真胖

有朋自遠方來　日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大

退役軍官組團赴中參加黃埔99周年校慶　馮世寬：不會吧？真的嗎？

拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

捷克9局逆轉3分砲擊敗中國　奪經典賽歷史性首勝

古巴2局「誤」事丟4分　6局反攻6比4超前

妹子「下面超大一包」！她試穿緊身裙嚇瘋：男友說我有GG

熊熊「胸罩掉在男主持包包」張立東打開驚呆：怎在這裡！她直接回家糗炸

個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

廟會陣頭遭阿嬤「闖陣」　神將抓狂暴走

好市多「海鮮神物」驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

觀世音菩薩生日　求財、求事業「有禁忌」

日本妹困惑　台灣人特性超衝突

台南Josh曝首戰吞敗1問題：到底為什麼

更多熱門

相關新聞

林襄大讚SMILE Pro微創近視雷射

林襄大讚SMILE Pro微創近視雷射

自2019年大學眼科引進的SMILE全飛秒近視雷射以來，在不少名人、網紅分享體驗的影響下，根據大學眼科資料統計，SMILE療程人數在2022年相較前年大概成長約50%，證明了民眾近視對於雷射的意願正持續增加。日前樂天啦啦隊女孩成員林襄，在大學眼科接受了全新的SMILE Pro全飛秒近視雷射。

小學生「超暖應援」中華隊球員瘋傳！幕後推手曝光

小學生「超暖應援」中華隊球員瘋傳！幕後推手曝光

林襄三明治「色香味俱全」！鄉民喊買爆

林襄三明治「色香味俱全」！鄉民喊買爆

中華隊當心！今晚對上他「曾控球超爛」　但有2驚人變化

中華隊當心！今晚對上他「曾控球超爛」　但有2驚人變化

林襄、陳怡叡接力助威中華隊

林襄、陳怡叡接力助威中華隊

關鍵字：

2023棒球經典賽啦啦隊全家啦啦隊貼紙林襄籃籃

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面