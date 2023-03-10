林襄、籃籃太香！他狂吃超商「30位啦啦隊女神」全集滿　網細算驚呆

▲30位啦啦隊女神全都到手了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著2023世界棒球經典賽（WBC）開打，全家上個月便推出限量版啦啦隊女神貼紙，在3月21日前購買指定商品，單筆消費滿100元，即能以10元加購，同時採盲包隨機贈送。就有網友昨日曬出整套收藏，香爆一票老司機，而網友們細算完也驚呆，直呼超商找到了財富密碼。

網友在「爆廢公社二館」發文PO出戰利品，笑喊「努力吃全家，終於不負苦心人，把這一整套給集滿了，放上來給大家香一下。」

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看到30位拉拉隊女神排排站，眾人不禁直呼，「注意看！這個男的太狠了」、「熱衷於自己想做的事情並完成，真是值得尊敬」、「全家股價感謝您」、「全家發現了財富密碼」、「這能看出一件事，你絕對沒有女朋友」、「人才XD」。

▲林襄2022年橫空出世，成為新一代「流量密碼」。（圖／翻攝自林襄IG）

說到這個女神貼紙，是全家便利商店推出的棒球經典賽應援活動，從2月23日至3月21日，凡購買指定商品單筆消費滿100元，即可用10元加購女神貼紙1張，一共30款，採盲包隨機贈送，且單筆消費不累積。

而這組女神貼紙限量50萬張，包括樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員林襄、籃籃，味全龍啦啦隊Dragon Beauties的LIKE、心璇，還有富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的潔米、檸檬等。

另外，也有網友根據超商規則試算，假設原PO每次都超幸運，加購的女神貼紙都沒有重複的，這樣他至少在全家消費了3300元。

值得一提的是，小七也有推出一系列商品，幫棒球經典賽應援，包括限量中華經典女孩立牌、中華隊棒球衣兩款、運動毛巾、中華隊棒球帽等；不僅如此，還有印有啦啦隊女神的限量紀念棒球，一共13款。

▲籃籃是樂天女孩的隊長，天使臉孔加上魔鬼身材吸引大批粉絲，也是綜藝節目常客。（圖／翻攝自籃籃IG）