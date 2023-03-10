2023植樹月鬥陣建立森活圈　成功工作站贈苗活動開跑

▲現場提供樹種介紹。讓民眾參考。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處成功工作站在東海岸規劃2場贈苗活動，首場訂於12日上午9時搭配東河鄉「2023柚見晚崙西亞-東河馬拉松嘉年華活動」在東河橋遊憩區與跑者們一同熱血開跑；另一場次贈苗活動於17日上午9時在台東林管處成功工作站前廣場，贈苗活動需持112年1-3月紙本發票2張兌換苗木1株。

▲2張紙本發票兌換樹苗1 株。（圖／記者楊漢聲翻攝）

本次活動贈苗樹種由台東林管處精心挑選搭配嗅、觸、視、聽、味等森林五感植物，除常見之七里香、毛柿、茄苳等樹種外，還有鐵線蕨、毬蘭、原生百合等觀賞植物，2場次共計有18種1,580株原生種苗木供民眾兌換，為響應環保，現場不提供塑膠袋，提醒民眾需自行攜帶環保袋或容器領苗。

▲自備容器領苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

成功工作站主任吳文雄表示：人與森林的互動非常重要，種植適合在地環境的原生樹種，除了提供休閒景觀的場所外，也期盼讓森林走進你我的日常生活，不只在田野鄉間，更要在城市內一同營造人與自然和諧共生的森活圈。因此邀請大家鬥陣來領苗，綠美化居家環境，建立屬於自己的森活圈；另外在現場還有設置保林、保育及移除外來種宣導攤位，我來問你來答有獎徵答活動。