　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023植樹月鬥陣建立森活圈　成功工作站贈苗活動開跑

▲現場提供樹種介紹。讓民眾參考。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲現場提供樹種介紹。讓民眾參考。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處成功工作站在東海岸規劃2場贈苗活動，首場訂於12日上午9時搭配東河鄉「2023柚見晚崙西亞-東河馬拉松嘉年華活動」在東河橋遊憩區與跑者們一同熱血開跑；另一場次贈苗活動於17日上午9時在台東林管處成功工作站前廣場，贈苗活動需持112年1-3月紙本發票2張兌換苗木1株。

▲2張紙本發票兌換樹苗1 株。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2張紙本發票兌換樹苗1 株。（圖／記者楊漢聲翻攝）

本次活動贈苗樹種由台東林管處精心挑選搭配嗅、觸、視、聽、味等森林五感植物，除常見之七里香、毛柿、茄苳等樹種外，還有鐵線蕨、毬蘭、原生百合等觀賞植物，2場次共計有18種1,580株原生種苗木供民眾兌換，為響應環保，現場不提供塑膠袋，提醒民眾需自行攜帶環保袋或容器領苗。

▲自備容器領苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲自備容器領苗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

成功工作站主任吳文雄表示：人與森林的互動非常重要，種植適合在地環境的原生樹種，除了提供休閒景觀的場所外，也期盼讓森林走進你我的日常生活，不只在田野鄉間，更要在城市內一同營造人與自然和諧共生的森活圈。因此邀請大家鬥陣來領苗，綠美化居家環境，建立屬於自己的森活圈；另外在現場還有設置保林、保育及移除外來種宣導攤位，我來問你來答有獎徵答活動。

ET快訊
快訊／捷克9局逆轉3分砲擊敗中國　奪經典賽歷史首勝
3男星認了現蹤竹聯幫春酒！　被指定演唱「歌單曝光」
快訊／國1南下交流道車禍　出口匝道封閉
根本美國二隊！他曝義大利1投手「比王建民強」：A組惡夢
中華隊剩13投應戰　「第二任」關鍵是他
過世媽媽突退群組…LINE帳號被刪！內行人曝2方法能保留

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

緬懷湯德章「正義與勇氣之路」路線　黃偉哲盼人權教育向下扎根

基隆Podcast第6集！童話藝術節開跑　號召大小朋友《尋找雨精靈》

2023植樹月鬥陣建立森活圈　成功工作站贈苗活動開跑

衛生局稽查中式炊蒸食品製造業者　抽驗結果皆符合規定

東警擴大臨檢查獲毒品　分局長：黑道幫派絕對零容忍

雲林縣古蹟土庫順天宮舉行修復動工典禮　預計900天完工

台南靠這招！　讓蘭花兼具時尚與日常

太魯閣小錐麓步道防落石柵修繕　東段3 ／16～29暫時封閉

轉型在地安全休閒場域　台南學甲掩埋場復育工程開挖檢驗合格

台南科技救災新里程　南消七大隊建置無人機救災圖資

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

緬懷湯德章「正義與勇氣之路」路線　黃偉哲盼人權教育向下扎根

基隆Podcast第6集！童話藝術節開跑　號召大小朋友《尋找雨精靈》

2023植樹月鬥陣建立森活圈　成功工作站贈苗活動開跑

衛生局稽查中式炊蒸食品製造業者　抽驗結果皆符合規定

東警擴大臨檢查獲毒品　分局長：黑道幫派絕對零容忍

雲林縣古蹟土庫順天宮舉行修復動工典禮　預計900天完工

台南靠這招！　讓蘭花兼具時尚與日常

太魯閣小錐麓步道防落石柵修繕　東段3 ／16～29暫時封閉

轉型在地安全休閒場域　台南學甲掩埋場復育工程開挖檢驗合格

台南科技救災新里程　南消七大隊建置無人機救災圖資

有朋自遠方來　日本足利大學及足利赤十字醫院參訪中華醫大

退役軍官組團赴中參加黃埔99周年校慶　馮世寬：不會吧？真的嗎？

拒檢撞警車...開上國道高架狂逃　「警開7槍逮人」竊車男下場曝

捷克9局逆轉3分砲擊敗中國　奪經典賽歷史性首勝

古巴2局「誤」事丟4分　6局反攻5比4超前

妹子「下面超大一包」！她試穿緊身裙嚇瘋：男友說我有GG

熊熊「胸罩掉在男主持包包」張立東打開驚呆：怎在這裡！她直接回家糗炸

個資透明成隱患　民團疾呼建構數位人權保障

「1億vs台大醫學系畢業」選哪一個？一票人秒答：這題不用想

彰化4連霸議員柯振杯父子賄選被起訴　檢方已提「當選無效」之訴

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

地方熱門新聞

台南新營連日異味禍首逮到了

每斤70元一早賣完　桃園防蛋價哄抬

嘉市警威力掃蕩黑幫熱點聲色場所

香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

「小三通」清明節前開放中轉　金門樂見

南消七大隊建置無人機救災圖資

台南讓蘭花兼具時尚與日常

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

遷廠遙遙無期！　桃園煉油廠擬建辦公大樓

小錐麓步道東段施工　3 ／16～29暫時封閉

台南學甲掩埋場復育工程開挖檢驗合格

基隆Podcast第6集　童話藝術節開跑

耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

更多熱門

相關新聞

衛生局稽查中式炊蒸食品製造業者　抽驗結果皆符合規定

衛生局稽查中式炊蒸食品製造業者　抽驗結果皆符合規定

台東縣衛生局針對轄內知名「中式炊蒸食品製造業者」進行抽驗及衛生稽查，此次稽查7家業者，共抽驗13件，檢驗防腐劑(12項)、甜味劑(4項)、衛生標準(3項)等項目，其中1件「壽桃」加驗「食用色素」，檢驗結果均與規定相符。

東警擴大臨檢查獲毒品

東警擴大臨檢查獲毒品

台東公廁特優級高達94.68%

台東公廁特優級高達94.68%

台東縣運動園區游泳池6月試營運

台東縣運動園區游泳池6月試營運

2023東海岸運動觀光系列活動盛大回歸

2023東海岸運動觀光系列活動盛大回歸

關鍵字：

贈苗馬拉松台東

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

搶救畫面曝！新北女困電梯「攔腰夾15分鐘」亡

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

26歲偶像消失7個月「罹患肺癌」！

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

妻韓國補貨！慈父留台顧兒女命喪火海　她接噩耗崩潰

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

觀世音菩薩生日！3生肖鹹魚大翻身　有望一夜暴富

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面