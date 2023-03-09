2023東海岸運動觀光系列活動　今年夏天盛大回歸

▲2023東海岸運動觀光系列活動盛大回歸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景管理處(以下簡稱東管處)「2023東海岸運動觀光系列活動」，受疫情影響，停辦多年之運動競賽活動今年終能滿血回歸，東管處特別於9日於台北市「升級會議中心-松江101館」召開全國記者會，會場以代表東海岸的椰子樹、海浪等意象布置，現場並實際掛吊展示飛魚乾，讓現場貴賓們先聞香。

記者會包含花蓮縣政府觀光處產業科陳勇男科長、台東縣政府交通及觀光發展處洪國欽副處長、台東縣長濱鄉李光蘭鄉長、花蓮縣豐濱鄉公所觀光發展所陳孝勇所長、台東縣長濱鄉國民小學張嘉華校長，以及各泛舟業者代表們皆蒞臨出席此場記者會。遠從長濱來的吉祥物「 米寶」及「金剛」亦歡迎大家來長濱吃辦桌；停辦3年的泛舟鐵人三項活動，也讓泛舟業者們摩拳擦掌蓄勢待發，準備給選手及遊客們刺激好玩的體驗。另外亦邀請前FOX體育台主播侯以理代言人，以及亞運三鐵國手-王威凱擔任記者會嘉賓，分享他們參與過的鐵人三項競賽趣事及心得收穫。





長濱雙浪金剛馬拉松，將在2023年5月7日於長濱國小鳴槍起跑，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM。今年東管處結合其觀光圈「雙濱生活趣」的在地業者，為每一位跑者準備取自長濱當地友善農場，養殖的白蝸牛萃取其黏液，產出的珍貴在地伴手禮-白玉（白蝸牛）面膜，讓跑者不只身體健康也能美美的；而參加全馬及半馬組的選手，還可於現場帶走在地當季整尾真空包裝的飛魚乾。



每年大家敲碗期待，於金剛馬拉松前一晚舉辦的「來長濱吃辦桌」活動，已於3月2日開放報名參加，截至目前報名人數已逾千人,今年長濱鄉公所早著手準備，以長濱在地的山海美食饗宴及精彩表演，提供各地前來的選手及親友們飽餐歡樂一頓，讓選手們以滿滿的體力迎接隔日的賽事,報名日期至4月7日為止。





因為疫情已連續3年取消之「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，今年將於6月11日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心盛大回歸。今年賽事除了鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人2項組（泛舟＋路跑）、鐵三角接力組（2-3人接力完成）外，特別增加純泛舟競賽組，民眾可自行組隊參加（一艇8人），人數未達將逕行配艇。