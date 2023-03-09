台東公廁特優級高達94.68%　環保局呼籲鄉親共維護

▲台東公廁特優級高達94.68%。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東環保局除定期針對縣內列管的677座公廁進行巡檢之外，每年舉辦1次公廁分級評鑑，環保局表示，111年公廁分級成果特優級的比例高達94.68%，今年度也將規劃舉行3場次「正確公廁清掃方法」及「不髒、不濕、不臭」公廁新3不原則宣導會。

台東縣政府表示，公廁潔淨品質是攸關城市的形象，也是一個城市生活水準與進步的重要指標，公廁環境品質除了硬體的建設提升以及公部門平時巡檢公廁、各公廁管理單位自主管理及定時清潔維護外，更需要每位使用者發揮公德心，展現良好的如廁禮儀，一起維持優質公廁環境，除了是對下一位使用者的尊重，也體恤辛苦的清潔人員。

環保局指出，縣府除了定期派員前往列管677座公廁加強巡查，每年也依行政院環保署擬定的「公廁環境整潔檢查表」舉辦1次公廁分級評鑑，其中分為硬體設備、維護檢查紀錄、清潔維護等3大項目進行查核，評分達95分以上者即為特優級，86-94分優等級、76-85分普通級，111年分級評鑑結果共有641座公廁評為特優級，比例高達94.68%。

環保局進一步說明，為期望特優級公廁的比例能再提升，今年將規劃3場次公廁環境衛生宣導會，邀請專業講師教學指導正確清掃、維持乾淨公廁環境，以及宣導民眾落實「不髒、不濕、不臭」的公廁新3不原則，把可分解的衛生紙丟到馬桶就「不髒」、如廁後順手沖馬桶就「不臭」，洗手後烘乾擦乾地板就「不濕」。