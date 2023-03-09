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打造台東親水環境 台東縣運動園區游泳池6月試營運

▲饒慶鈴視察台東縣運動園區游泳池工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴視察台東縣運動園區游泳池工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府爭取並投入約5千萬元經費，改善運動園區游泳池，縣長饒慶鈴9日由縣府教育處長林政宏陪同，前往視察台東縣運動園區游泳池整修工程進度，指示盡速完工並完成委外經營，希望暑假前如期開放供縣民使用。

▲饒慶鈴視察台東縣運動園區游泳池工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，提供縣民友善安全的運動環境是縣府的目標，4年多來爭取3.4億元改善體育場館，包括整修棒球村、優化東海運動公園、縣立溜冰場、體育館及體育場等，打造全齡運動休閒場域。為解決台東市區水域遊憩空間，台東縣政府與台東大學積極協商，攜手活化台東校區游泳池，此次投入共5千萬元進行游泳池改善，主要規劃兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米*25米的主池，除了主池外，3個小池都具備溫水功能；另外設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施。

▲饒慶鈴視察台東縣運動園區游泳池工程進度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴進一步指出，工程預計3月底完工，後續最重要的就是優化管理方式，縣府規劃藉由委外經營招標引進專業管理團隊，希望帶來更好的管理品質及開設相關訓練課程，讓市區的親水空間更完善，為縣民提供更好的運動環境，也請相關單位加緊工作進度，暑假前務必要如期開放營運。

教育處說明，台東縣運動園區游泳池位於台東大學台東校區，此次整修工程包括主游泳池、兒童池、SPA池、超音波池，設有輕食區、醫護室及無障礙設施、哺乳室等空間，整修遮陽網、看臺及屋頂更新、牆面粉刷、機房區整修等，並新設監視系統、照明系統、門禁管理系統。另外，著重出入口意象與鐵花村特區整體營造，期待泳池設施改善完工後，增進運動環境安全，活化閒置運動空間，也讓縣民在夏天有清涼消暑的好去處。

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