3／20起輕症免隔離　教育部：建議師生快篩陽5天內不到校

▲配合輕症免通報隔離政策，教育部宣布，3／20起快篩陽師生5日不到校，請假不列入出缺席紀錄。（教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

中央疫情指揮中心今（9日）宣布，3月20日起實施輕症免通報隔離政策，屆時輕症者由5+n改0+n，取消強制隔離，改採自主健康管理，但教育部表示，考量學校多為近距離且群聚型活動，建議篩檢陽性輕症或無症狀學生及教職員工，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理，學生持快篩陽性證明可請病假，0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄。

基於國內外疫情趨緩，指揮中心宣布，未來如疫情穩定，從3月20日起，調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，改為：符合COVID-19併發症（中重症）條件民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。

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不過，考量學校多為近距離且群聚型活動，教育部今天仍宣布，建議篩檢陽性輕症或無症狀學生及教職員工，0日及次日起5日以內在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性可提早解除自主健康管理。

在假別規定方面，教育部表示，學生持快篩陽性證明可請病假，0日及次日起5日以內病假不列入出缺席紀錄；家長在學生前述天數之病假期間，可請防疫照顧假；教職員工持快篩陽性證明，如無法居家辦公或線上教學，可請病假，0日及次日起5日以內病假，將不列入學年度病假日數計算及成績考核考量，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。

教育部指出，將持續配合中央流行疫情指揮中心最新防疫政策及疫情發展之判斷，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，共同守護教職員工生健康及安全。