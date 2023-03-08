環球科大違法扣薪5次遭罰165萬！高教工會批「強盜」籲解聘校長

▲環球科大違法扣薪5次遭教育部罰款165萬，高教工會與該校教師呼籲解任校長沈建華。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環球科技大學在去年9月被教育部列為專輔學校，當時校方還強調學校無財務問題，但卻爆發校方惡性違法扣老師薪水，高教工會今（8日）痛批，環球科大不是沒錢，為了逼迫老師簽下減薪同意書，直接對不簽署的老師違法扣薪，累計五次違法扣薪遭教育部罰款累計達165萬元，但校方依舊如故，面對這種強盜行為，呼籲教育部應解聘環球科大校長沈建華，否則將和該校老師持續到教育部陳抗，直到問題解決為止。

位於雲林縣的環球科大，去年9月因為「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，被退場審議會認定為專案輔導學校，改善期限為5月31日，當時校方還對外說明，學校無財務問題，僅是現金未達教育部規定的財務指標，但並不代表學校沒辦法經營。

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不過，環球科大卻屢次傳出違法扣減教師薪資，累計五次違法遭到教育部罰款，累計達165萬元，高教工會和環球科大教師不滿教育部沒有積極作為，今天到教育部陳情，抗議遭到學校惡性扣薪，並高喊「政府只開罰，校方罰不怕」、「沈建華下台，部長別縱容」等口號。

高教工會組織部主任林柏儀指出，根據教師待遇條例及教育部相關法規，都禁止私校在未經教師同意下，片面減薪或扣薪，但環球科大從兩年半前就開始違法扣教師薪水，至今已經五次，被教育部罰款累計總金額達165萬元，但教育部只知道開罰及扣減獎補助款，讓環球科大師生教育經費更不夠，但對於始作俑者的校長沈建華，以及學校董事，卻不追究責任，讓上述者根本罰不怕。

一名環球科大教師表示，環球科大校方高層並未因教育部多次裁罰就改變行徑，校方仍有存款卻不正常發薪，關鍵原因是，教育部只是開罰學校，但對違法的校長或董事個人，沒有其他更積極處置，導致高層個人根本不怕罰，從2020年違法扣薪案時就擔任校長沈健華，至今依舊在任，絲毫不受影響，希望教育不不要忘了，除了罰款，還可以根據私校法第43條規定，直接解聘校長職務。

林柏儀強調，環球科大是教育部的專輔學校，若對專輔學校還不祭出鐵腕措施，捍衛教師待遇尊嚴，面對罰不怕的惡質辦學者，政府還有尊嚴可言？不懂教育部還有什麼顧忌，直接解聘校長職務；環球科大教師也表示，為了督促政府落實職責，將持續到教育部外陳抗，直到問題解決為止。