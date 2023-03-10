重機女神北宜公路險被擊落！牠路中央定格　結局超暖被讚爆

▲「愛筆」Abby行經北宜公路時，差點撞到路上的山羌。（圖／翻攝rs660_abby）



記者鄒鎮宇／綜合報導

重機女神「愛筆」Abby時常在個人IG分享重機相關的照片、影片，吸引不少粉絲追蹤。日前，她在北宜公路行駛時，差點撞到一隻在路中央的野生山羌，嚇得她立刻減速靠邊停。Abby發現山羌也被嚇得不敢移動後，馬上下車去將山羌趕到路邊，避免發生車禍。

Abby的IG有2.1萬名粉絲追蹤，她時常PO出重機資訊、跑山影片及美照等與網友分享。她8日PO出在北宜公路29公里處跑山時巧遇山羌的情況，開玩笑地說「啊啊！乾！在北宜要被山羌擊落啦！」。

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▲▼Abby立刻停車，將山羌趕道路邊避免發生車禍。（圖／翻攝rs660_abby，下同）



影片顯示，Abby看到山羌後立刻閃避並靠邊停，回頭發現山羌站在路中央不動，立刻將車停好，試圖將山羌抱到路旁，沒想到手指卻被山羌咬了一下而受傷。沒多久，Abby雙手揮舞、叫喊，才將山羌趕到靠近山壁的位置，看到對方進入樹叢後才放心回到重機旁離開。

網友看完紛紛留言，「牠怎會定格在路中間，感謝好心人幫忙」、「感受到對牠們的心疼~妳很棒！謝謝您們～一路平安」、「謝謝妳的愛，讓這生命能永續」、「人美心也美！好人有好報」、「不僅幫忙山羌毫髮無傷，也讓開車和重機免於這不必要的危險」。