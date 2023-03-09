菁英召集令！　桃園首推ESG永續菁英團隊計畫3／14舉辦說明會　

▲桃園首推ESG永續菁英團隊計畫3/14舉辦招募說明會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會企業中心致力於協助社會創新團隊，解決桃園在地議題，今年首度推出「2023 桃園ESG永續菁英團隊招募計畫」，將於3月14日舉辦招募說明會，向全台所有社會企業及社創組織發出召集令，共同以永續的商業模式解決桃園的在地問題。

市府青年局表示，經由專業評審評選出3支菁英團隊，接受市府3個多月的育成支持，給予團隊最貼近市場的知識與經驗、適切的輔導資源與建議，同時協助訂定團隊未來的發展計劃，將企業願景與社會責任相連結，落實永續桃園的城市願景。

ESG治理已成為企業永續發展的指標之一，在ESG 取得評分較高的企業，表示公司經營兼顧環境保護、社會責任和公司治理等面向，投資人也對其較有信心。本次市府特別設計20小時ESG課程，導入課程及系統工具，協助團隊產出ESG 自評文件，以提升社創團隊與大企業合作的機會！

青年局局長侯佳齡9日表示，為扶植青年團隊推展永續城市，提升社會企業及社創組織在市場上的競爭力，市府透過輔導與課程等多元方式，提供更好的團隊發展條件外，也將協助團隊開發及串接多方資源，進而改善社會企業及社創組織營運困境與挑戰，幫助團隊發展出永續商業模式及加速桃園企業ESG進程。