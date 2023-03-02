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全台唯一！桃園社會企業創業補助　擴大補助資格

▲桃園社會企業創業補助，擴大補助資格

▲「緬甸華文教育服務團」，提供緬甸偏鄉孩子們華文教育的服務。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵青年以創新的商業模式，解決社會或環境等相關的問題，為提供社會企業實質協助，桃園市政府推出全台唯一的「社會企業創業租金及設備補助」，今年更放寬補助條件為設立8年內的社會企業公司都適用，每年最高9萬6,000元的辦公室租金補貼，協助渡過創業的第一哩路。

▲桃園社會企業創業補助，擴大補助資格

青年局局長侯佳齡2日表示，為解決社會或環境的問題，市府積極推動社會企業的發展，讓經濟和社會能夠並肩成長。目前社會企業創業租金及設備補助，已經開始受理申請，設備補助最高20萬元。該局自107年開始，已經支持20家社企公司創業的開辦費用，總計提供超過538萬元創業補助。除社會企業以外更加入社會創新的公司，每年最高4萬8,000元的辦公室租金補貼，期望帶動更多創業家關注社會議題並育成更多的社會企業。

▲桃園社會企業創業補助，擴大補助資格

▲培育台灣緬甸僑生烘焙的專業技術並推出「甸記」手工點心品牌。（圖／青年局提供）

青年局表示，社會企業公司「華育國際文教有限公司」，原為一個非營利組織「緬甸華文教育服務團」，提供緬甸偏鄉孩子們華文教育的服務，透過學習華語讓緬甸偏鄉的孩童有機會到台灣就學，擴大他們未來就業的選擇。

▲桃園社會企業創業補助，擴大補助資格

▲緬甸華文教育服務團提供緬甸偏鄉的孩童就學機會。（圖／青年局提供）

「緬甸華文教育服務團」自去年起接受桃園市政府的輔導，透過專業的業師輔導商品開發、行銷規劃、財務管理等，逐步轉型為社會企業公司，更透過社會企業創業租金及設備的補助，在桃園龍潭租下店面作為烘培工作坊，採購創業所需的烘焙設備，培育在台灣的緬甸僑生烘焙的專業技術，推出「甸記」手工點心品牌，這個工作坊不僅為緬甸僑生創造在台灣的就業機會，同時也是培訓緬甸華文志工的訓練場所，持續讓台灣對緬甸偏鄉孩童的關懷不中斷，更創造翻轉他們人生的就業機會。

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