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「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陸委會宣布，「小三通」清明節前開放客運中轉。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

兩岸「小三通」目前僅限金門、馬祖民眾或陸配搭乘。陸委會9日表示，「小三通」確定在清明節前開放客運中轉。對此，金門縣長陳福海表示，經過不斷溝通協調，終於迎來台籍旅客可望中轉的好消息，已要求相關單位配合中央防疫指引與客運協調工作，目標在最短時間內讓「小三通」邁向常態化營運。

陸委會副主委詹志宏9日公布「恢復兩岸空運客運航點」，預計3月10日起規劃開放10個定期航班航點，包括深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。

至於尚未恢復定期航班的航點，有13個航點可申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。實施時間另行公布。

▲▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

金門縣府觀光處長張瑞心表示，小三通自1月7日復航後，縣長要求縣府團隊不斷針對疫情趨緩後的數據、每週搭乘人數的情況滾動式檢討應變。

張瑞心說，春節專案期間，衛生局緊盯地區疫情發展，經歷一段時間的觀察後，統計數據明確顯示，小三通復航後地區疫情確診比例並無顯著提升，在近期確診人數更是明顯趨緩減少。

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通將開放中轉，金門樂見其成。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

另外，縣府在小三通復航後就持續與陸委會以及CDC疫情指揮中心保持密切溝通，在1月底開始向中央爭取小三通能全面開放，2月初小三通春節專案結束後，2月10日陳福海就前往台北拜會行政院副院長鄭文燦。

緊接著，2月18日在台灣宣佈室內口罩解禁前，縣府觀光處也行文希望能儘速放寬小三通搭乘身份的戶籍管制，上月228連假前陳福海再次與台北高層溝通，昨日則是指派縣長室幕僚到陸委會、海基會座談說明縣府立場。

縣長辦公室表示，縣長9日上午接到來自台北的電話，告知小三通將於清明節前開放國人搭乘中轉，接下來的一週將由縣府觀光處及相關部門與交通部航港局、內政部移民署開會協調執行細節及配套作業，具體方案確認後將由陸委會公布。

▲▼「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊。（圖／記者林名揚翻攝）

目前小三通客運搭乘確定在清明連假前迎來更積極的開放。對此，陳福海也期待，透過搭乘規範的放寬，讓更多台籍旅客能享受這條便捷的旅運管道，同時替地區觀光產業再次帶入活水與商機。

陳福海表示，在台籍旅客得以中轉後，也將尋求管道，向對岸爭取盡快開放陸客自由行或團體到金門旅遊，好讓金廈泉小三通添加更多旅運人次。

▼兩岸規劃恢復10個兩岸定期航點。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲▼陸委會：恢復10個兩岸定期航點。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

 
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