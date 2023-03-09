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枋寮警分局飄咖啡香　員警紓壓後再出發

▲枋寮警分局邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙咖啡講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙咖啡講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局分局長郭譯隆有感於全體同仁甫於228連續假期交通疏導勤務結束後，接著展開「清源專案2.0」等專案勤務，與枋寮警友辦事處主任林嫩鳳特別邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙，於今(9)日聯合勤教時舉行手沖咖啡講座，讓員警體驗親自沖煮咖啡的樂趣，勤餘之外培養陶冶身心的興趣，也能放鬆心情。

▲枋寮警分局邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙咖啡講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙咖啡講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蔡雲熙表示，市面上玲瑯滿目的咖啡器具與各家咖啡店獨家的手沖手法總是讓人目不轉睛，並誤會咖啡是門艱澀的學問，但其實只要熟悉沖煮理論與基礎概念，搭配適合自己的濾杯等器具來沖煮累積經驗，人人都可以享用自己煮出來的好咖啡。

▲枋寮警分局邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙咖啡講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲枋寮警分局邀請阿美族青年「環島公益咖啡師」蔡雲熙咖啡講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

他在講解基礎沖煮概念並做示範，邀請員警一同體驗從磨豆、濾杯整粉、悶蒸、注水等流程，並試飲後交流分享風味調整方法。與會員警目不轉睛地聽課，爭先上台體驗，收穫滿滿。結束後，分局也致贈感謝狀感達謝意。

郭分局長很感謝這次能邀請到蔡雲熙咖啡師分享沖煮咖啡的經驗，以及枋寮警友辦事處林主任的協助，使活動圓滿成功！警察工作是一個繁忙且高壓的職業，讓同仁有機會嘗試、發覺興趣，會使聯合勤教除了必要的政令宣導外別具意義，使身、心靈都能感受到不一樣的生活風味。

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