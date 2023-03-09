交通+反詐騙+安全聯合宣導　里港警分局前進仕絨國小

▲里港警分局至鹽埔鄉仕絨國小安全宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為落實縣府及警察局對於國小學童各項重點安全工作，於(7)日派出分局之警政聯合宣導，至鹽埔鄉仕絨國小宣導交通、校園反毒、反霸凌及各項詐騙手法宣導，確保學童們安全。

里港警分局交通組於宣導中表示，路口是交通的重要地點，也是學生們容易發生意外的地方，為了增強學生們對路口交通安全的意識，讓大家能夠遵守交通規則、保障行人安全，以「路口慢看停 行人停看聽」為主題，以圖卡演說方式，教導學生在路口上如何表現出護行人、保障自己的態度，讓學童瞭解到，當走到路口等待紅燈或綠燈時須注意事項；當紅燈亮起時，大家要慢看停，當綠燈亮起，大家要向左看、向右看、再向左看，確認無法見到車輛或車輛已經停止後，才能安全過馬路。

經由該宣導，讓學童們了解在行人穿越馬路前必須在路口停下，注意周遭的車輛，如有進行中的車輛，要等待到其停止後再行經，確保行的安全。

另偵查隊則向學生宣導並講解有關打工詐騙時事報導及防範新興毒品、網路陷阱」等危害，也特別叮嚀學童，因現今手機、電腦相當方便，而網路常會遭有心人士利用來販賣毒品、招攬網路簽賭或從事色情工作等，所以需特別注意網路中潛藏的陷阱，現場也透過時事新聞案例與學童進行討論，以問答、有獎徵答及小遊戲之互動交流，收到寓教於樂效果。

里港警分局分局長何明祥呼籲所有學生們，平時要養成確認路況、留意交通標誌、遵守紅綠燈等交通規則，避免被騙上當；未來，警方將加強護童勤務、校園犯罪預防宣導、校園互聯機制等設置，與轄內各級學校編織成綿密的校園安全網絡，確保學童安全。