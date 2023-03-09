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85歲婦深夜迷失街頭　東港警貼心披風衣禦寒...助返家

▲東港警分局東港派出所警員廖家豪、莊富傑幫陳婦順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員廖家豪、莊富傑幫陳婦順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮陳姓婦人外出散步，忘記回家之路，深夜在鎮內街道徘徊，被民眾發現報警，警方到場發現她穿著單薄衣物，脫下風衣外套讓她禦寒，再帶回派出所提供熱茶，經由偵查隊協助查出她資料，連絡家人將她帶返家，讓家屬很感激。

▲東港警分局東港派出所警員廖家豪、莊富傑幫陳婦順利返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所警員廖家豪、莊富傑，於日前深夜0-2時執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一位疑似失智走失老婦人在東港鎮中正路一段徘徊神情緊張，兩員立即趕往了解。

到場看到一名老嫗，穿著紅色長袖上衣、紫色長褲、藍白拖鞋在街道徘徊，上前詢問，她神情慌張且語焉不詳，也不知家住哪裡，因時值深夜且氣溫寒冷，莊員隨即脫掉身上警用風衣外套讓老婦穿上禦寒，並載回派出所提供熱茶暖身休息。

經由偵查隊同仁協助辨識身分，經交叉比對確認婦人姓陳，85歲，住在東港鎮內，趕緊連絡她的家人前來派出所；家人表示，母親年事已高且有輕微失智症，有時出去散步走走就忘了回家的路，幸好有貼心的東港警貼心的服務，避免憾事發生。

東港警分局長張世儒呼籲民眾對於失智的親人除了應細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也提醒家屬，可以透過警勤區員警代為申請愛心手鍊，將該手鍊佩掛於老人身上，以免走失時，透過愛心手鍊與家屬連繫，減少長輩在外走失的風險。

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