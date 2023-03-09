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鐵工出車禍需照顧「全家沒收入生活苦」　潮州暖警出手相助

▲潮州警分局來義分駐所警員羅吉良幫忙馬姓鄉民度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局來義分駐所警員羅吉良幫忙馬姓鄉民度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣來義鄉馬姓男子從事建築工地鐵工工作，先前騎機車出車禍，經手術治療後還要休養3個月，沒有收入，由單親還要扶養孩子的女兒照料，為了照顧他，也無法外出工作，生活陷入困頓，潮州警分局員警獲悉，立即協助轉介全聯慶祥基金會及弘化基金會提供相關協助，紓解生活壓力，讓馬家人很感激。

潮州警分局來義分駐所警員羅吉良，日前於轄區執行勤務中，發現居住於來義鄉62歲馬姓男子 ，騎乘機車發生交通事故，手術治療住院2週，出院後還需休養3個月，由於他先前從事建築工地鐵工，以日計酬，收入原本就不穩定，無法工作期間還需請專人照顧1個月，形同失業，生活困頓。

由於他和女兒同住、照顧，但女兒係單親媽媽還要獨自撫養孩子，家境清寒，為照顧他，亦無法外出工作，極需協助。

羅吉良得知後，立即協助向全聯慶祥基金會及弘化基金會申請救助，經審核通過，分別核予補助金及愛心卡，幫忙他家暫度難關；羅員同時關叮嚀提醒，低溫氣候下注意身體保暖及生活起居安全，讓他倍感溫馨，一再道謝。

潮州分局長簡彥匡肯定羅員積極訪查發掘弱勢家庭及脆弱家庭給予協助關懷及通報，發揮警察人民保母精神，足為同仁表率。

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