台南街頭又見「貪吃蛇」...黃昏市場百人排隊搶蛋　驚人畫面曝

記者林悅／台南報導

國內各地都陷入「蛋荒」之亂，目前市場價格白雞蛋約在55-65元之間，紅雞蛋則在79-90元之間，至於大賣場及超市，有分批限量供應，但民眾搶購情況仍然熱烈，台南市北區和緯黃昏市場有攤商每日下午2時30分許開賣雞蛋，但早早就有民眾頂著烈日提早排隊，排隊人數超過百人，台南街頭驚見「貪吃蛇」。

▲台南市北區和緯路黃昏市場為例，攤商每日下午2時30分許開賣雞蛋，但民眾都提早去排隊，開賣前早是長長人龍，約100多人。（圖／記者林悅攝，下同）

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台南中大型的公民有傳統市場，以及好市多、家樂福、大買家、大潤發、全聯…等等通路及傳統市場蛋源供應不穩，像全聯採每人限購2盒，每盒10顆售65元，傳統市場以每袋約15-20顆，每人限購1袋，白蛋每斤55元、紅蛋79元，再視秤重收費，賣場或傳統市場均是售完為止。

以北區和緯路黃昏市場為例，攤商每日下午2時30分許開賣雞蛋，但民眾都提早在下午2時左右就去排隊，開賣前早是長長人龍，約100多人，人龍從市場攤位排到市場外，無論是紅、白蛋，民眾每1人限購1袋蛋，業者事先已裝袋好，白蛋每袋約15顆，紅蛋約20顆，民眾1人只可選白蛋或紅蛋1袋，再去讓業者秤重給錢，雞蛋售完為止，隔天請早。

攤商表示，雞蛋供貨不足，價格調漲是事實，但每家業者受雞蛋貨源及調貨能力的影響，有的還有雞蛋可賣，少數則貨源不穩就無蛋可賣。攤商表示，因雞隻短少銜接不上，加上天氣不穩定，生蛋率不足，上游的蛋量供應足足少了3分之2，白蛋價每斤調漲約3成，紅蛋價因原本價格就高，約調漲1成。

不過業者認為，雞蛋供貨減少、價格調漲是事實，但民眾疑因媒體持續性擴大報導「蛋荒」效應，紛紛搶購屯積才是民眾買不到蛋的「主因」。

業者表示，因雞蛋保鮮期有限，消費者應適量購買不要囤貨，以免降低鮮度，而也造成別人無蛋可買的窘境，並請政府加強補充調度，以解決蛋荒問題。