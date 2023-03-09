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黑幫7天3場高調春酒！警界高層震怒　北市7天專案掃黑

記者邱中岳／台北報導

北市7天內有3場黑幫春酒，其中竹聯幫仁堂明仁會因找來170名辣妹迎賓，且還在門口放置千萬超跑，引起警方高度關注，北市警局高度重視，市警局長張榮興8日前往太陽聯盟富陽會的春酒現場坐鎮指揮，9日強調將加強查辦黑幫組織，且針對營業場所、據點加強蒐證以及臨檢作為。

▲▼黑幫春酒找旗袍妹迎賓太高調　北市警今晚動員臨檢「辣妹群」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黑幫7天內在北市辦3場春酒引警界高層關注，北市警局排7天威力掃蕩。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，竹聯幫旭仁會、明仁會分別在中山區萬豪酒店舉辦春酒，找來170名迎賓辣妹，穿上火辣旗袍，原本要與門口千萬超跑一起迎接參與來賓，但中山分局立刻要求將辣妹移至室內會場口，後來明仁會妥協，將170名辣妹撤離萬豪酒店門口。

▲▼太陽盟萬華富陽會，在中正區花園大酒店舉辦春酒，原本25桌但卻暴桌到40桌。（圖／民眾提供）

▲黑幫7天內在北市辦3場春酒，幾乎都有安排辣妹接待迎賓，高調作風引警界高層關注。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，當時中山分局準備在萬豪酒店門口設置攔查點，但卻遭酒店拒絕，中山分局分局長陳金城還勃然大怒，直接要求警方強勢作為，且告誡飯店不配合就加強周邊維安疏導，最後飯店才妥協。

北市警局針對轄區內7天連續辦理3場黑幫高調春酒，也在8日晚上臨時加碼「擴大臨檢」，針對北市轄區黑幫活動據點、經營場所進行臨檢。基層警員指出，北市也將臨時編排掃黑專案，針對黑幫進行7天威力掃蕩。

▲▼黑幫囂張辦春酒引起警政高層注意，北市警局8日晚間舉辦擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

有警官透露，這幾場黑幫大型春酒都是在北市舉辦，全國掃蕩目前編排4天左右，但因北市首當其衝，所以要排7天威力掃蕩，針對北市全面清查黑幫經營場所、據點等處，避免不法。

▲▼黑幫囂張辦春酒引起警政高層注意，北市警局8日晚間舉辦擴大臨檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼黑幫在大直萬豪酒店辦春酒，找170名辣妹迎賓，卻拒絕警方在門口設攔檢點盤查。（圖／記者邱中岳翻攝）

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