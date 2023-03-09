賓士男「二度撞殺」騎士！副駕女友曝光　穿黑衣赴殯儀館道歉

記者陳以昇、黃彥傑、陳韻如／新北報導

新北市三重區疏洪五路二段15號越堤道8日中午11時許發生酒駕死亡車禍！26歲李姓男子酒後開車載女友外出上班，卻在行經疏洪道時內向高速撞上50歲許姓騎士，許男當場慘死。事發後李男女友供稱，不知道男友喝酒，根本沒聞到酒味。而今許男相驗，李男女友則現身殯儀館，替男友向許男家屬道歉，但對於酒駕部分仍避重就輕，不願多談，讓家屬相當氣憤。

▲26歲男子酒駕撞死人，女友現身殯儀館代他向家屬道歉 。（圖／記者黃彥傑攝）

監視器畫面拍下，死者許男當時騎車行經疏洪道，打了方向燈準備左轉，但卻遭後方賓士轎車逆向高速撞上，許男整個人被撞飛凌空翻滾5圈，還來不及落地，再遭賓士「二度撞擊」，夾在車頭與護欄間，當場腦液滲出慘死。

警方調查，肇事的李男相當年輕，目前無業，昨晚與好友前往林森北路喝酒狂歡，一路喝到凌晨兩點，還醉到斷片，連怎麼回家的都不知道，只知道自己醒來就在家了；上午明知自己仍在宿醉，但仍開車載著會計女友出門上班，不料竟會釀成大禍，酒測值達0.5mg/L，明顯超標，當場依現行犯逮捕。全案訊後移送地檢署複訊，而8日晚間檢方裁定李男18萬元交保。

今許男遺體相驗，其家屬也趕抵現場，面對肇事的李男交保後神隱，連一句道歉也沒有，家屬表示，「現在道歉也沒有意義了，不管新聞怎麼報，還是有人要酒駕」。另外，李男女友也一身黑現身殯儀館，並代替男友向家屬道歉，但對於為何酒駕仍避重就輕，也讓家屬相當氣憤。